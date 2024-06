Cande Vetrano: “Estoy en un viaje maternal donde todo es desconocido y del que me recomiendan disfrutar cada segundo”

Las cosas maravillosas parecen estar ocurriendo todas juntas en este 2024 para Candela Vetrano. A la alegría de la anunciada maternidad se le sumó a principio de año su debut como directora con el documental “Mavita, llena eres de gracia”, película que funcionó como un reconocimiento y una declaración de amor al retratar en imágenes la vida de su abuela.

Desde el 3 de junio le pone el cuerpo al unipersonal “Las cosas maravillosas” en su doble rol de narradora e intérprete. Se coloca al frente de una experiencia teatral que lleva más de dos años en cartel. Dirigida por Mey Scápola, esta versión de la obra de Duncan Macmillan se suma a las propuestas previamente encarnadas por Peter Lanzani, Franco Masini, Lali González y Andy Kusnetzoff.

Vetrano vuelve al teatro tras haber sido dirigida por Ciro Zorzoli en “La verdad” y por Lía Jelín en 2018 en “Los martes, orquídeas”. En su recorrido televisivo registra hitos como “Argentina, tierra de amor y venganza”, “Cuéntame cómo pasó” y las recordadas producciones de Cris Morena, “Chiquititas”, “Rincón de luz”, y “Casi ángeles”, además de haber cocinado con mucho entusiasmo y dedicación en una de las ediciones más memorables de Masterchef Celebrity durante el 2021.

En el escenario donde los lunes y martes protagoniza “La cosas maravillosas”, Candela Vetrano recibe a NOTICIAS y se entrega a la charla.

Noticias: Hace unos días tuiteó con respecto a “La cosas maravillosas”: “Se viene el desafío más hermoso de mi vida”. ¿Por qué lo considera así?

Candela Vetrano: Suena un montón, ¿no? (se ríe) Realmente creo que es una de las propuestas más hermosas y desafiantes que tuve hasta ahora. En general cuando me acercan alguna oferta laboral, lo primero que me pasa al nivel del cuerpo es que me da temor, pero acá era tanto el deseo de hacer la obra, tantas ganas tenía, que sentí que era el momento. Cuando me lo ofrecieron en principio iba a hacerlo más hacia fin de año, pero se adelantó por suerte, ¡sino no hubiese podido!

Noticias: Sé que Andy Kusnetzoff le pasó unos tips para encarar el personaje. ¿Había visto alguna de las versiones anteriores?

Vetrano: Vi la versión con Andy un montón como ejercicio mientras estaba estudiando. Me encantó y me parece increíble cómo el texto se amolda a cada uno. Creo que mi versión es bastante distinta, todas tienen su particularidad, esa es la magia de este texto. Es tan fuerte y potente que leyéndolo ya te moviliza. A la gente le gusta participar en la obra de muchas maneras diferentes. Como actriz hay que intentar tener ese equilibrio entre controlar la situación y a la vez saber que puede pasar cualquier cosa en la función, necesitás dejar que fluya más que nunca.

Noticias: A partir de la puesta con Lali González en la sucesivas versiones se mantuvo la misma directora, Mey Scápola. ¿Cómo fue trabajar con ella?

Vetrano: Mey es fundamental en este proyecto porque es una directora con la que nunca había trabajado y tiene algo muy distinto a todos, un modo muy maternal, genera un clima de mucha confianza, cuidado y entrega con sus actores. Es una gran observadora y muy detallista del trabajo de los actores, es un privilegio absoluto estar trabajando juntas.

Noticias: Mencionó que Mey es muy maternal, este año usted estrenó el documental sobre su abuela, hizo un viaje con su mamá y hace poco nos enteramos que será madre junto a su pareja, el actor Andrés Gil. ¿Este año está muy atravesado por lo familiar?

Vetrano: ¡Parece que sí! (risas). Evidentemente es un año de la familia, que todas estas cosas estén pasando en una sincronicidad increíble para mi vida hacen que pueda poner sobre la mesa el valor de todo. Pensar quiénes somos, de dónde venimos. La película que dirigí me ayudó mucho a reflexionar y a entender eso, descubrí en mi abuela un montón de cosas que tenían que ver con mi vida, de temas que tenés que trabajar y pensar de dónde vienen. Viajar con mi madre fue hermoso y ahora estoy en este nuevo viaje maternal donde todo es desconocido y del que me recomiendan disfrutar cada segundo porque pasa muy rápido.

Noticias: Hace poco se entregaron los Premios Gardel y Lali Espósito tuvo un lugar muy destacado. Cuando eran chicas y compartían trabajos, ¿se imaginaba que Lali podía convertirse en semejante fenómeno ?

Vetrano: Lali siempre se destacó muchísimo por su talento. Cuando estábamos en “Casi ángeles” uno podía ver que era alguien distinto y angelado, pero me parece que sorprende un poco el fenómeno que se generó a otro nivel, hoy en día ella representa mucho más, no es solo una artista. Hay algo que trasciende su arte, es una representante muy fuerte a nivel social. Creo que ni ella era conciente de eso. Día a día me sorprenden sus ovarios, su valentía y también su calma porque a la vez es una persona muy sensible, maneja muy bien esos dos mundos.

Noticias: Ahora está muy volcada a la actuación y a la dirección, pero aún hoy es muy recordada su participación en Masterchef. ¿Cómo fue esa experiencia?

Vetrano: Lo disfruté muchísimo, fue re intenso y me ha dejado el amor por la cocina. Sin dudas me atravesó. ¡Todas las noches me voy a dormir con “El Gourmet”! (se ríe).

Noticias: Hace poco hizo una producción para una revista inspirada en la película “Priscilla” de Sofía Coppola, ¿le gustaría ser dirigida por ella?

Vetrano: Ay sí, ¡obviamente! Me encantaría.

Noticias: ¿Y a usted como directora qué aspectos de hacer una película la sorprendieron ?

Vetrano: Lo que más me sorprendió de todo ese proceso tiene que ver con cuántas veces perdés la confianza y te preguntás por qué estás haciendo eso. En mi caso invertí dinero, tiempo y como fui la productora a veces me planteaba si era importante seguir adelante. Me sorprendió la cantidad de veces que uno tiene que ratificar sus motivos para hacer una película, porque hay ciertas cosas que se truncan, pero si tenés un deseo lo seguís intentando. Me sucedió más que nada durante la posproducción, yo filmé a mi abuela durante cinco años, pero todo lo del armado vino después y creo que al final lo disfruté. Me interesa mucho el arte en sus distintas aristas, la música, la pintura. Y de repente encontré un vehículo para canalizar todas esas cosas que me gustan en la vida y hacer algo que queda para siempre como una película, me pareció espectacular.

Noticias: “Mavita” se estrenó en el BAFICI. ¿Cómo fue la reacción del público con respecto a la de su entorno familiar?

Vetrano: Lo que sucedió el día del estreno fue bastante mágico porque por primera vez mostraba mi película y tomé decisiones que a mí me causaban gracia o me parecían importantes, pero al ser mi primera peli yo no tenía un criterio de público a la hora del armado. ¡Me sorprendió tanto que la gente se riera de detalles! Que se emocionaran y empatizaran con la historia fue hermoso. Creo que para mi familia fue una experiencia muy profunda, el público compró más el personaje y me parece que todos los disfrutaron desde su lado.

Noticias: Hace poco en una entrevista Nancy Dupláa contó que una de las cosas que le habían dado culpa es que ella ya desde muy joven pudo comprarse su casa, su auto y hasta ganaba más que sus padres. Usted también es exitosa desde muy chica, ¿cómo se ha manejado con el tema económico?

Vetrano: Reconozco que tengo una relación compleja con el dinero, le doy valor, pero a la vez no tanto. Es raro lo que me pasa con ese tema, lo trato mucho en terapia, evidentemente es un mecanismo que encontré para no vivir solo pendiente de lo económico. Soy conciente de que el dinero es muy importante, trabajé desde muy chica y por suerte no tuve que hacer la mayoría de las cosas de mi vida exclusivamente por plata, en eso soy una privilegiada. Para mí hoy lo artístico es lo más importante, pero vivo plenamente conciente de que no es así para todos. En este momento de tanta crisis, sé que es polémico decir que uno prioriza el deseo porque estamos pasando tiempos difíciles, yo tengo una manera austera de vivir, siento que no necesito tanto, es la tranquilidad que me da saber de dónde vengo, me adapto, no aspiro a darme grandes gustos.

Noticias: La última. Hemos hablado mucho de su familia, ¿cómo es tener hermanas mellizas?

Vetrano: Es lo más, mis hermanas son de mis personas favoritas en el mundo. Tienen ua ingenuidad y una ternura infinitas, siento que hoy esos son valores que están medio perdidos. Tienen una manera de vivir muy alegre, siempre me han acompañado en todas, son mi cable a tierra.