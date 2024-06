Le gusta definirse como rebelde, nerd y creativa. Guadalupe García Mosqueda es empresaria y directora creativa de proyectos gastronómicos, y comparte sociedad con su padre ―Juan Carlos García― en Mezcla Gastronomía. Son dueños de Casa Cavia, la parrilla Asadero, tres sucursales de la pizzería Orno, y los salones El Abierto y Piso Tres.

Lupe es inquieta y curiosa. Siempre le gustó la música y el mundo del arte. Estudió fotografía creativa, diseño gráfico, dirección de cine y luego documental en San Antonio de los Baños, Cuba. Tuvo su propia productora, trabajó en publicidad, y cursó marketing digital y web design en Los Ángeles y Londres.

Noticias: ¿Qué significa ser rebelde en este momento de su vida?

Lupe García: Rebeldía es crear mi propio camino. Veo lo que hacen mis colegas y trato de ir por otro lado. Es más sacrificado, pero elijo ese camino porque me desafía. Me juego a hacer cosas que no se hicieron quizás a riesgo de que no gusten o que se critiquen. Me gustaría quedar como alguien que hizo cosas originales, especiales y únicas.

Noticias: ¿Qué es ser creativo hoy?

García: Es tratar de no hacer lo obvio y de sorprender al cliente. Por ejemplo, en Orno metimos un show, un Karaoke interactivo, los jueves y viernes, y funcionó, la gente lo pasa muy bien. Ahora es un producto sólido, pero en un momento yo también le tenía miedo al ridículo. No es cosa seria que una chica de 40 esté con los tacos saltando y bailando, bailo arriba de las mesas y canto como si fuera un cabaret. Me expongo siendo la dueña y la dueña, además, de Cavia, que es un producto serio, de elite, elegante.

Noticias: En Mezcla Gastronomía tienen productos diversificados

García: Sí. Al iniciar cada proyecto tenemos mesas enormes con arquitectos, paisajistas, cocineros. Es una empresa horizontal donde todos pueden aportar desde lo que saben. Empezamos hace trece años con la Panadería de Pablo, donde participaba Pablo Massey. Después hicimos Casa Cavia, con el restaurante, una editorial de libros y una florería, en ese momento, donde todos interactuaban y había un cruce de saberes. Y luego hicimos Carne con Mauro Colagreco, pero ya vendimos nuestra parte.

Noticias: ¿Qué es El Abierto?

García: Es un club de tenis, paddle y gimnasio y, además, hay una huerta y un salón de eventos nuestros. Está en Saavedra.

Noticias: ¿Cómo es trabajar en sociedad con su padre?

García: Mi papá tiene una personalidad espectacular, siempre está diciendo que vamos a ser los mejores del mundo, que vamos por más. Es un gran motivador para todo el grupo. Tiene una fuerza, se ocupa de administración e inversión. Yo estoy más en lo comercial, venta y armado de producto.

Noticias: Casa Cavia cumplió diez años hace poco.

García: Fuimos madurando y evolucionando con el proyecto. Hoy tenemos el restaurante y una cava con vinos de guarda nacionales, franceses e italianos, que es también un salón para eventos privados. Además, está la florería. Somos un grupo de chicas de treinta y cinco, cuarenta, que manejamos todo. Ahora, para los diez años, hicimos dos noches de teatro y gastronomía para invitados. Pensamos una historia de vampiros, comida del 1900 con una estética muy teatral, cata a ciegas, disfraces, donde participó todo el equipo. La idea fue mía y el guión lo hicimos entre Santiago Suii, director de teatro, Julieta Caruso, la chef de Cavia, y yo.

Noticias: En un momento odiaba la publicidad y el marketing. ¿Sigue odiándolos?

García: Yo venía del mundo del cine y cuando terminé de estudiar me tocó trabajar en publicidad, la odié porque quería hacer arte. Después estudié marketing digital para entender de qué se trataba. Hoy le doy mucha importancia a la fotografía y el video de los productos. También me gusta mucho escribir, la redacción de los textos. Le doy mucha profundidad al contenido y no sólo a lo estético. Me gusta darle una coherencia, que tenga todo un sentido, que cada acción tenga que ver con el concepto inicial.

Noticias: ¿Por qué gustan sus proyectos?

García: Porque se los percibe de calidad. Comés rico, te atienden bien, está todo lindo, limpio. Yo me siento muy antagónica de Chacarita, Colegiales, esa cosa informal, las mesas que se desvandan, la comida de platitos. Soy más formal en ese sentido. Mis lugares son confortables, el que más me desafía es Orno porque tengo que entrar en un lenguaje casual y descontracturado que no me sale tan natural. Como buena geminiana me gustan las dos cosas: bailar, vender cocteles y que la gente cante y baile y también sentarme en un lugar elegante, como Cavia.

Noticias: ¿Cómo mide el éxito?

García: Todos los días me voy a dormir mirando los cubiertos que vendieron los locales. Es muy estresante, no logro ver el largo plazo, veo el resultado de cada día y eso me afecta. Soy muy obsesiva. Me gusta que mis colegas, que además son cocineros y la mayoría varones, me reconozcan por mi carrera. Es donde más invertí tiempo porque no tengo hijos ni marido. Mis hijos son mis locales. Me siento exitosa, llego a un restaurante y me reciben de una manera especial. En eso mido el éxito.

Noticias: ¿No formó familia por elección?

García: Sí, plenamente. Nunca tuve deseos de tener hijos y siempre fui muy ambiciosa en lo laboral. Siempre quise armar proyectos que dejen huella y sabía que tener hijos me iba a sacar tiempo en mi verdadera misión que es hacer proyectos que contribuyan a la historia de la ciudad, como Cavia. En mi caso, que, además, voy tres noches por semana a los locales, la gastronomía no es compatible con formar una familia. Sí estoy en pareja, con Martín Yabor, que trabaja en la parte técnica de shows, y juntos hacemos el proyecto de karaoke. Él entiende mi trabajo y la felicidad que me devuelve eso. Me sentí muy juzgada por mujeres, incluso amigas, que tienen vidas más normales, porque trabajo de noche y porque el alcohol atraviesa mi vida.

Noticias: En sus viajes la gastronomía debe estar muy presente también.

García: Sí, todas las noches tengo reserva en algún restaurante. El viaje más interesante fue cuando fui a Nápoles a hacer el curso de la vera pizza. Después en Tokio conocí los lugares de rame. A Roma voy bastante seguido porque mis viejos tienen casa y aprovecho para probar pastas, quesos, embutidos, aperitivos. También voy a Miami, me encanta porque tiene muchísimo entretenimiento, shows, festivales, recitales, listening bars. La música me encanta, en casa tengo muy buenos equipos, y estoy tomando clase de DJ.

Noticias: ¿Cómo se sostuvieron a lo largo de los años, con crisis, pandemia y vaivenes económicos?

García: Con buena administración y el optimismo de mi papá que siempre nos vamos a comer el mundo. Eso contagia, te da ganas de hacer más. Yo soy más realista, pero tengo fuerza y soy muy remadora. Tengo mucha polenta y le pongo el cuerpo. Heredé su situación de combate. No nos van a ganar los políticos ni las crisis ni la pandemia. Esto lo tengo que sacar adelante.