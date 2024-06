Laura Laprida: “Me apasiona mi profesión”

“We are Cinema” es el nombre de la campaña que Campari, el icónico aperitivo rojo milanés, presentó en la 77° edición del festival de cine más prestigioso del mundo, el Festival de Cannes. El punto de partida fue reconocer las historias humanas como fuente de inspiración de algunas de las mejores películas aclamadas, para que los concurrentes al festival se encuentren con una serie de memorables momentos cinematográficos, También auspició la presencia de Cole Walliser —director y cineasta que entrevistó a invitados y celebridades— y convocó a Laura Laprida junto a la actriz Justina Bustos y la bartender Mona Gallosi, representantes del joven talento argentino.

“Me considero una cinéfila, soy amante del arte y sus producciones. Cannes es uno de los festivales de cine más importantes del planeta, donde se reúnen cineastas, actores y profesionales de la industria global. Estar aquí significó mucho para mí como actriz. Fue una oportunidad única para conectarme con otros profesionales del sector y una experiencia enriquecedora tanto a nivel profesional como personal”, dijo la modelo, actriz y radióloga argentina radicada en España. Laura es hija de María Eugenia Fernández Rousse, una de Las Trillizas de Oro y hermana de Geñi que falleció de cáncer en 2018, mientras la propia Laura era diagnosticada con cáncer de piel. Está casada desde marzo de 2020 con el diseñador industrial, carpintero y fotógrafo Eugenio Levis y viven en Madrid. "La decisión de venir a España está exclusivamente relacionada a mi carrera como actriz. Confío en que aquí voy a tener más posibilidades de darle un giro internacional a mi profesión", dijo. Al momento de entrevistarla, Laura ya había caminado por el paseo marítimo de La Croisette y pisado la emblemática alfombra roja.

Noticias: ¿Qué impresiones le dejó estar en este Festival, medular para el cine?

Laura Laprida: Son muchos los sentimientos. Fue todo muy intenso; el ritmo que se maneja es un poco agobiante, pero una vez que entrás en el juego, todo fluye y es ¡divertidísimo! Siento que puede pasar cualquier cosa. De pronto, en una cena de Campari, me encontré conversando con el actor Adrien Brody, el de “El Pianista”, film donde ganó el Oscar a mejor actor. Y hablamos del piano, de lo hermoso que es el instrumento y todo su proceso de aprendizaje y experiencia con él. La alfombra roja repleta de fotógrafos es impactante, yo estaba un poco en shock. Todo pasa muy rápido y hay que estar atenta para poder disfrutarlo.

Noticias: ¿Qué le causó mayor impacto?

Laprida: La cantidad de gente aglomerada en las puertas de los hoteles para ver famosos que salían y entraban todo el tiempo. También es increíble que de pronto estás caminando por la calle y delante tuyo va una estrella de Hollywood. ¡O estás tomando un café y en la mesa de al lado puede estar Richard Gere!

Noticias: Pasemos a su vida a la española. ¿Cuánto hace que vive en Madrid?

Laprida: Hace 3 años y medio. Nuestra idea original era probar un año a ver qué pasaba y por suerte seguimos acá. Como íbamos a estar solo un año, decidimos hacer la experiencia completa viviendo en el centro de Madrid, la parte más turística. Afortunadamente ese año se extendió y fue entonces que con Eugenio —luego de 3 años de vivir en el centro— nos mudamos a un barrio más tranquilo y, quién dice, quizás algún día, formemos una familia.

Noticias: ¿Su marido no opuso resistencia para acompañarla?

Laprida: Con Eugenio estamos juntos hace 8 años y seguimos juntos porque es el principal motor de mi carrera. No solo me apoya en todo lo que hago, sino que me ayuda, me aconseja y me contiene, además de ser el hombre de mi vida. La idea de irnos a Madrid se la propuse yo, justo cuando él había renunciado a su puesto de trabajo en su empresa de muebles en la Argentina (Dreamwood). Y no dudó en aceptar. Eugenio aprovechó el cambio y sacó a relucir su pasión de toda la vida, la fotografía. Es muy bueno, muy dedicado y profesional.

Noticias: Participó en una serie que la llevó a rodar en Barcelona, Girona y Valencia…

Laprida: La serie que se filmó en la Costa Brava fue mi primer proyecto en España y la segunda temporada de una serie de ciencia ficción española llamada “Paraíso” que aquí puede verse en la plataforma Movistar +. Tuve el papel de una villana. Mi personaje, Valentina, dirige el misterioso hotel Las Palmas, ocultando su verdadera identidad como líder de las “No muertas”, algo así como unos espíritus malignos que secuestran niños. Fue una experiencia maravillosa. En este tiempo, tuve el honor de trabajar con varias actrices españolas de renombre, pero sobre todo, muy talentosas. Trabajé con Najwa Nimri, Alba Flores y Begonia Vargas, por nombrar algunas. Ahora estoy escribiendo y comenzando la pre-producción de mi primer proyecto personal, una idea propia original, un nuevo gran objetivo.

Noticias: ¿Llegó a España con contactos o se lanzó sin red a la búsqueda de oportunidades laborales o representante?

Laprida: Cuando decidimos explorar nuevos horizontes, barajamos distintos destinos. Optamos por Madrid, porque para los argentinos es un poco la puerta de entrada a Europa y eso suponía que íbamos a recibir más visitas. Otros factores fueron el idioma, además tenemos doble ciudadanía, fundamental para poder trabajar. En cuanto a oportunidades laborales o contactos con representantes, nada. Yo confío mucho en mi trabajo, en mis capacidades y en lo que tengo para ofrecer. Me propuse un sistema de objetivos paso a paso, atacar un objetivo a la vez. Cuando llegó el momento de buscar representante, trabajé 24/7 hasta conseguirlo, porque no podía ser cualquiera, tiene que haber mucho respeto mutuo y se deben compartir objetivos profesionales y valores.

Noticias: ¿Qué diferencias sustanciales hay entre trabajar en España y Argentina?

Laprida: Para mí, la mayor diferencia o la que mayor impacto tiene en mí, es que trabajar en España implica estar lejos de mi tierra, de muchos miembros de mi familia, de mis amigas y de gente que quiero mucho y le hace muy bien a mi día a día. Esta falta es un peso muy grande que llevo conmigo, pero sé que si quiero continuar desarrollando mi carrera internacional, es parte del precio que tengo que pagar. En la industria en la que estoy, como en muchas otras, creo que en la Argentina sobran profesionales muy talentosos y extremadamente capacitados. Lo que falta, muchas veces, son medios; pero también esta carencia nos vuelve más ingeniosos.

Noticias: ¿El factor suerte estuvo y está en su camino actoral?

Laprida: Trabajo en la industria desde los 14. Toda mi vida me preparé y lo sigo haciendo. Sigo estudiando, yendo a seminarios, leyendo, informándome y esforzándome para ser mejor profesional y superarme. Me apasiona mi profesión. En mi carrera actoral muchas veces las cosas salieron bien, pero muchas más veces, los acontecimientos no transcurrieron de la forma que a mí me hubiese gustado. Soy una persona agradecida de las posibilidades que me dio la vida. Pero ninguna de las oportunidades que aproveché, hubiesen sido capitalizables sin trabajo y esfuerzo. El concepto de suerte es muy amplio. Si lo entendemos como algo de ocurrencia fortuita, de eventos que pueden ser favorables o desfavorables, que parecen estar fuera del control de las personas, entonces podría decirse que tuve buena y mala suerte. Lo que sucede, muchas veces, es que cuando las cosas salen bien o tenemos suerte con algo, lo contamos; y en el caso contrario, nos callamos. La vida de un artista es muy cambiante, muy incierta, pero apasionante.

Laura es descendiente de Francisco Narciso Laprida, uno de los próceres de la Revolución de Mayo de 1810 y presidente del Congreso de Tucumán de 1816. Su papá es el ex polista Horacio Laprida. "Ser descendiente directa de Francisco Narciso Laprida y llevar ese apellido es un honor para mí; desde chica, mi abuelo y mi padre me lo inculcaron. También lo veo en mis primos. Todos sentimos lo mismo", afirma.

Noticias: ¿Cómo ve la realidad argentina actual?

Laprida: La veo muy difícil. Pero no me gusta opinar de política viviendo en Europa. Sin embargo, espero que la Argentina encuentre el camino indicado y pueda salir adelante.

