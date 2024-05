Julio Chávez: “Mi oficio es sagrado”

Tiene puesto un poncho negro que parece abrigado. “Me lo tejió una señora, en realidad me tejió tres ponchos y una manta para mi perro”, aclara. Ofrece café y un alfajor artesanal con frutos rojos, él mismo se sirve una taza y se dispone para una charla tranquila. No es un hombre de apuros. Estamos en su atelier, una casa reciclada y ambientada con sobriedad y buen gusto, en una calle tranquila del barrio de Palermo, donde el protagonista de esta nota desarrolla su oficio de artista plástico. Paredes blancas, libros, CDs, plantas, pinturas, esculturas, la mesa de trabajo, los materiales, el patio, el living, todo impecable y ordenado. Predominan el silencio y la armonía.

“Soy un impostor y un ladrón de pensamientos. Te diría lo que dice Octavio Paz: ‘Una máscara detrás de la cual hay vacío’, dice Julio Chávez cuando NOTICIAS le pide que haga su propia presentación.

Chávez es un artista en el sentido más amplio y profundo del término. Actor, director, maestro, escritor, plástico. Es también un estudioso, un admirador de la naturaleza humana y un apasionado de su oficio, con el que mantiene un vínculo casi religioso.

Por estos días está haciendo teatro nuevamente. Una obra que escribió junto a Camila Mansilla, que protagoniza y que él mismo dirige. Completan el elenco Rafael Federman, Eugenia Alonso y Claudio Medina. Se llama “Lo Sagrado” y se la puede ver en el Teatro Paseo La Plaza.

La conversación con Chávez es siempre una experiencia interesante. Sus múltiples intereses, su arte, su humanismo, sus pasiones, su manera de ver la vida. Todo configura un material de una riqueza y una reflexión que pueden resultar hasta extrañas en estos tiempos de inmediatez y superficialidad. “Soy curioso”, dice. Un hambre de conocimiento que lo ha llevado a transitar diferentes y largos caminos.

Noticias: ¿Cuáles son sus fortalezas?

Julio Chávez: La voluntad, la ambición y mi ética.

Noticias: ¿Y sus puntos débiles?

Chávez: La vulnerabilidad y, a veces, la excesiva sensibilidad. Mi dificultad de poder ser, a veces, más piadoso, más entendedor de algunas cuestiones, y de perdonar. Tengo mucha dificultad de perdonar. Es mi mayor dificultad.

Noticias: ¿A qué le tiene miedo?

Chávez: Que me agarre la vida desprevenido y de lamentarme de no haberme preparado para lo que me tengo que preparar.

Noticias: ¿Cómo reacciona frente a los desafíos? ¿Va para adelante? ¿Reflexiona antes de actuar?

Chávez: Las dos cosas. Tengo una reflexión activa y una actividad reflexiva. Puedo tener impulsos, pero tengo un buen vínculo con mi intuición y tengo confianza en mi percepción. A veces, el traductor se equivoca un poco, debería ajustarlo un poquitito, pero soy un trabajador también de eso. No soy necio. Eso no.

Noticias: ¿Cuál fue hasta el momento su mayor desafío y cómo lo superó?

Chávez: Mi mayor desafío es mi infancia y no la superé. Me sigue desafiando.

Noticias: ¿Su logro más importante?

Chávez: Mi fe. Soy una persona de fe en lo que deseo, en lo que quiero, y eso es algo que se fue desarrollando. La fe también necesita trabajo, templanza, espera. En ese sentido, me he ganado, he crecido.

Noticias: ¿Sigue siendo budista?

Chávez: No, lo recuerdo como un vínculo con mucho cariño y mucho respeto, pero no soy budista si entendemos al budismo como una práctica cotidiana. Según un budista es imposible no estar en vinculación con el budismo, es muy difícil dedicarte al arte y no estar en contacto con el budismo, aunque ni sepas qué es. Porque es una manera también de estar, de percibir, de relacionarte con tu subjetividad, de unirte con el mundo. Pero no lo practico más.

Noticias: ¿Tiene alguna creencia religiosa?

Chávez: No, mi oficio. Mi manera de vincularme con la tierra y con el cielo es el oficio de artista. Desde que leo hasta cuando estudio tengo una religiosidad en relación a eso.

Noticias: ¿Su propósito de vida es ser artista?

Chávez: Mi propósito de vida es no olvidarme de que la condición humana es artística. Mejor dicho, no abandonar mi condición fundamentalmente humana que es la del arte. Creo que el arte es innato en el ser humano, es algo que en todo caso uno se olvida.

Noticias: ¿Qué quisieron contar en “Lo Sagrado”?

Chávez: Varias cuestiones. Primero, quisimos poner sobre la escena un interrogante y no una respuesta. La pregunta es qué es lo sagrado. Es una invitación a que cada uno pueda reflexionar sobre lo que considera sagrado y qué ejercicio en la acción tiene en relación a eso. Y si alguna vez le han tocado la puerta para dar cuenta de las promesas que hizo frente a lo sagrado, si las ha cumplido, cómo las ha cumplido o si no las ha cumplido. En algún momento de la vida, a algunos le tocan la puerta y le dicen: “Llegó el momento de que cumplas lo que prometiste”. También quisimos hablar de la conciencia. Eso que, a veces, golpea la puerta y uno no le abre. Además, hablamos sobre las generaciones, la mirada de una generación que da por tierra el trabajo de otra generación y que la mira con cara desafectivizada diciendo: “A mí no me importa lo que vos hiciste”. También hay una reflexión acerca de qué le da derecho a una persona de ir sobre lo que es de otro. Qué es nuestra propiedad y cuál es el límite de esa propiedad.

Noticias: ¿Qué es sagrado para usted?

Chávez: Mi oficio, porque es ahí donde yo hice una promesa. Yo determiné que mi oficio es sagrado.

Noticias: ¿Qué le pasa en el escenario? ¿Qué siente cuando actúa?

Chávez: Me maravilla porque actuar es un acto que hago consciente acerca de la naturaleza humana. Me maravilla lo que puedo hacer como actor, las herramientas que tengo como actor porque soy un ser humano y cuánto del compartimiento de lo humano tiene que ver con actuar. Cuando van pasando los años, cuando estás en el escenario, la sensación es que estás para quedarte. Y ese estar en el escenario es una lucha muy grande, un trabajo muy importante, muy difícil.

Noticias: ¿Tiene cábalas?

Chávez: Prepararme es mi cábala. Llego al teatro tres horas antes y pongo sahumerio, paso la letra de toda la obra, me entreno, hago mis ejercicios de dicción, recorro el escenario, chequeo todo.

Noticias: ¿Qué pasa con su faceta de artista plástico?

Chávez: Estoy pensando en hacer mi próxima exposición con las obras que tengo de la película “Cuando la miro”, que protagonizamos con Marilú Marini y que yo dirigí. Mi personaje era artista plástico y, como yo también lo soy, decidí producir yo mismo la obra pictórica que él hubiese hecho. Son figuras humanas que miran cuadros. Como si un pueblo de fantasmas estuviese recorriendo un museo y, además, las obras que ven son obras mías. Con todo esto pienso hacer una muestra el año que viene.

Noticias: ¿Y este año?

Chávez: Este año estoy con “Lo Sagrado” y estoy evaluando un proyecto teatral que me ofrecieron para hacer después. Además, estamos pensando con Camila en nuestro próximo material de teatro y viendo de adaptar una obra mía que se llamaba “La de Vicente López” para llevarla al cine. Estoy estudiando, doy clases de teatro a alumnos avanzados (tiene dos escuelas) y sigo con mis clases de yoga y pilates.

Noticias: ¿Qué está estudiando?

Chávez: Estoy en un grupo de estudio de literatura desde hace dieciocho años y hace cuatro que entramos en Borges. Otra que el Jardín de los Senderos que se Bifurcan, increíble. Y ahora nos encontramos con Borges a través de uno de sus grandes amores, la historia de la mitología y la literatura irlandesa. Eso nos pone en contacto con otras lecturas. Estudiar me alegra mucho la vida. Me pone en contacto con regalos extraordinarios que tenemos los humanos. También estudio canto lírico.

Noticias: ¿Canto lírico?

Chávez: Sí, hace dos años empecé a entrenarme con un cantante lírico, un gran maestro, Santiago Siru, es excepcional. Si me preguntás qué hubiera querido ser: cantante lírico. Me gusta mucho y lo que más me gusta es la parte técnica, el estudio, más que cantar. No me es una herramienta erotizante para comunicarme con el mundo el canto. Sí la actuación, sí la pintura, sí la escritura, pero no cantar.

Noticias: Hace terapia desde los 16 años. ¿Con continuidad?

Chávez: Casi con continuidad, con algunos baches y no siempre con la misma persona. Estuve quince años con un terapeuta y la pandemia me ayudó a cortar el vínculo. Ahora, desde hace un año y medio, retomé el trabajo con otra analista y estoy iniciando un nuevo vínculo. Estoy haciendo psicoanálisis lacaniano.

Noticias: ¿Por qué se analiza?

Chávez: Porque soy curioso. Quiero saber por qué hago lo que hago. Soy curioso de mí mismo. Soy curioso de mi cabeza.

Noticias: Estudió astrología cinco años. ¿Recurre a ella y en qué situaciones?

Chávez: No recurro. Me es un lenguaje amoroso, absolutamente legitimado por mi experiencia. Se me cortó la ilusión de que iba a descubrir lo que me va a pasar en el futuro. Es un lenguaje extraordinario, como darle palabra a algo que yo creo que es. Es un arquetipo, casi mitología. Me parece fascinante.

Noticias: ¿Cómo le gustaría que lo recordaran?

Chávez: Te diría que cuanto se me olvide mejor.

Noticias: ¿Por qué?

Chávez: Porque cuanto más me recuerden más muerto voy a estar.