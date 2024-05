Beatrice Venezi: "Desarrollar esta carrera siendo mujer no ha sido fácil"

Beatrice Venezi es una pianista y directora de orquesta de renombre internacional. Citada por Forbes como una de las mujeres menores de 30 años más influyentes, la joven artista toscana fue subdirectora de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Armenia, y directora principal de la Orquesta de Cámara Milano Classica, y dirigió el tradicional Concierto de Navidad en el Senado italiano en 2022. ,

En su Lucca natal, inauguró el Festival de Verano con la Orquesta del Teatro Carlo Felice de Génova. Niza le confirió la dirección de la Orquesta Filarmónica en el baile “Giselle” de Adolphe Adam, así como el concierto de Año Nuevo, donde la directora toscana presentó “La Sonnambula” de Bellini.

Ahora se pone al frente de "Turandot", la última e inconclusa ópera del compositor italiano Giacomo Puccini, que se presenta en el Teatro Colón a cien años de su muerte. "El Colón es un teatro excepcional, uno de los más importantes del mundo. Y la verdad es que me siento muy cómoda trabajando acá con la orquesta, con el coro, con los cantantes... de hecho me gustaría llevarme algunos a Europa (se ríe), todo increíble, su historia su acústica...", dice Venezi en diálogo con NOTICIAS.

La directora de define como una enamorada de Puccini. "Mi amor propio viene de la cuna, yo nací en la misma ciudad, en Lucca. Y la clásica me cautivó desde pequeña. Yo he dirigido casi todas las obras de Puccini", agrega. "Me encanta su modernidad, la búsqueda de una comunicación con su público. Era un hombre extraordinario, muy cinematográfico en el desarrollo de sus operas. Me fascina la manera en que estructuraba también sus personajes. Se conoce poco de su historia, estoy por escribir justamente un libro sobre Puccini", agrega Venezi, que aprovechó su visita a Buenos Aires para investigar el viaje del compositor italiano a nuestras tierras en 1905.

Con inquietud de historiadora, la directora resiente de todos modos el revisionismo. "Leí lo que ha pasado con él (Puccini) en el MET en Nueva York, y los cuestionados clichés sobre los chinos, que resultan hoy ofensivos. Pero el revisionismo no es algo que me guste, para nada. Hay que entenderlo como algo de otro tiempo, como un fenómeno histórico. Y no estoy de acuerdo con las versiones que cambian cosas, no me parece justo por el compositor ni para la ópera. La gran cosa de la ópera en general es que pueden pasar 100 años pero el mensaje sigue intacto", cuenta.

En tal sentido, destaca la vigencia del "Nessun dorma", aria del acto final de la ópera "Turandot". "Me gustan los greatest hits. Apelan de alguna manera al sentido común, a la conciencia colectiva. Forman parte de nuestro ADN cultural. Y va en contra de aquellos que dicen que la ópera es distante, que pertenece a otra época". De la ópera de Puccini destaca también el primer acto, "y la muerte de Liú... Puccini murió a la par", resalta Venezi, quien llega al Colón tras haber dirigido en Córdoba y en el Teatro Coliseo, y con una carrera notable pero no sin escollos.

"Desarrollar esta carrera siendo mujer no ha sido fácil, y no lo es todavía. Hay muchísimos clichés que tenemos que superar. Pero con las generaciones más jóvenes veo un cambio mental. Creo en ese sentido, que es una cuestión de tiempo. Pero también de generar un cambio", concluye.

por R.N.