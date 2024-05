Mandy Moore: “Siempre busco explorar mis límites”

La conocemos desde los noventa cuando era una estrella de la música en su versión más dulce. Después llegaron comedias románticas como “Diario de una princesa”, junto a Anne Hathaway y ese bombazo que fue “A walk to remember”. Por ese entonces supimos que su superpoder no radicaba en un innegable encanto sino en la capacidad de conmovernos. Y cuando nuevas generaciones la descubrieron como Rebecca, la madre de los Pearson en “This Is Us”, sentimos que Mandy Moore finalmente había encontrado su lugar en el corazón de la cultura pop.

Después de semejante fenómeno global, Mandy vuelve con un thriller y esa no la vimos venir. Protagoniza junto a Edgar Ramírez la segunda temporada de “Dr. Death”, la serie que podrá verse por Universal +a partir del 15 de mayo basada en la historia real de Paolo Macchiarini, un cirujano asesino elogiado por sus innovadores trasplantes de tráquea sintética, causante de varias muertes por negligencia médica. Allí Mandy Moore interpreta a Benita Alexander, reconocida periodista de investigación quien fuera su novia y una de las principales responsables de develar el caso.

Si el accionar de ese dudoso médico que se hacía llamar “El hombre milagro” lo llena de dudas, desde acá le damos una certeza: no hay mejor previa para maratonear “Dr. Death” que esta entrevista exclusiva con Mandy Moore para NOTICIAS.

Noticias: La serie está basada en el podcast “Dr. Death”, que fue un fenómeno en Spotify. ¿Lo había escuchado? Su personaje Benita Alexander es una consagrada periodista de investigación que curiosamente se deja seducir por un impostor, ¿cómo lo encaró?

Mandy Moore: Te cuento que yo era fanática del podcast, así que conocía el caso de Paolo Macchiarini cuando me llegó el proyecto. Justamente uno de los aspectos que más me llamó la atención de Benita fue que siendo tan capaz, tan inteligente y estando en lo más alto de su profesión pudiese caer en el juego de alguien como Paolo, pero la inteligencia no te exime de ser una potencial víctima. Él le pinta un cuento de hadas y ella lo compra porque Paolo es un gran manipulador, aunque después muy rápidamente todo comienza a desmoronarse. Eso me pareció fascinante, lo que puede sucederte en la vida cuando estás en una situación emocionalmente vulnerable. La manera en la que este tipo se aprovechó de Benita es algo que podría pasarnos a cualquiera de nosotras.

Noticias: Volvamos a eso de que la inteligencia no te exime de ser una potencial víctima, uno piensa que no le pasaría jamás algo así pero la realidad lo desmiente. La pregunta para cualquier gran estafador es ¿cómo lo hace?

Moore: Es muy fácil caer en la seducción de un tipo que se presenta de esa manera, pensás que llegó el hombre de tu vida. Imaginate, tenés a este médico brillante que es pionero en medicina regenerativa, te corteja, quiere invitarte a cenar, empezás tomando unos vinos y después te propone casamiento, parece imposible, pero te va envolviendo en un espejismo donde sentís que cada parte de tu vida está tocada por una varita mágica. Lo bueno de la segunda temporada de “Dr. Death” es no sólo el tema de la negligencia médica y sus nefastas consecuencias, sino ver el costado más personal.

Noticias: Se da un contrapunto curioso, Benita no sabe quién es realmente Paolo, pero usted como actriz sí. ¿Cómo se actúa con verdad sin mostrar demasiado las cartas?

Moore: Saber la verdad de lo que realmente está sucediendo y aún así tener que jugar con la fantasía que presentaba Paolo no fue nada fácil. Siempre confié mucho en mi instinto con la gente pero trabajar en “Dr. Death” me hizo ser más precavida, estoy más alerta.

Noticias: Edgar Ramírez fue el terrorista Carlos, Gianni Versace y hasta el icónico ladrón surfer Bodhi en la remake de Punto Límite. ¿Cómo fue trabajar con él?

Moore: Edgar es fantástico en todos los sentidos. Nos entendimos bárbaro porque abordamos nuestro trabajo de la misma manera, con mucho cuidado y charlando todo. Me encantó que siempre estuviese dispuesto a ensayar y a conversar sobre dónde estaban parados nuestros personajes ante cada situación, fuimos construyendo juntos la relación entre ellos.

Noticias: La serie refleja un caso real así que esta pregunta es inevitable, ¿conoció a la verdadera Benita mientras preparaba su personaje?

Moore: En el caso de “Dr. Death”, el material original era tan sólido que no tuve necesidad, entre el podcast y el guión sentí que ya tenía internalizado al personaje. Además esta es una versión dramatizada de lo que sucedió, así que, en ese sentido me pareció importante recurrir a mis herramientas como actriz, se trata de interpretar a Benita, me parece que ese es el desafío. La forma en que la abordé fue como una mujer que se encontró en un momento particularmente vulnerable de su vida. Su exmarido estaba enfermo y ella pasó a ser quien se puso al hombro sola a la familia y la crianza, las circunstancias se desarrollaron así y eso la llevó a tomar ciertas decisiones.

Noticias: El famoso “La ocasión hace al ladrón”. ¿Cree que si le hubiese pasado algo así a otra persona probablemente se hubiera dado cuenta antes?

Moore: Quizás si eso le hubiera pasado a una amiga en vez de a ella, Benita le diría: “¿Pero qué estás haciendo?”. Creo que los asuntos del corazón no tienen nada que ver con el intelecto. Fue muy rico abordar un personaje que no es unidimensional sino verdaderamente humano y complejo.

Noticias: Hablando de complejidad, ¿es cierto que le propusieron hacer “Dr. Death” en pleno puerperio? ¡Qué momento!

Moore: Ay sí, acababa de tener un bebé y no necesariamente buscaba trabajar, pero bueno, viste cómo son esas cosas… pensé: “Voy a leer los primeros guiones aunque seguro no la hago, tengo un bebé de un mes y deberíamos mudarnos con la familia por todo el país”...te imaginarás el final, obviamente una vez que leí el material grité: “¡Tengo que hacer esto! (risas).

Noticias: Con esa anécdota vende tan bien la serie que dan ganas de maratonearla

Moore: Es que “Dr. Death” es algo muy distinto a todo lo que hice en mi carrera. Como actriz, siempre buscás algo que te ayude a explorar tus límites, que sea un desafío. Me encanta ver series como esta, empezás y no podés parar, un episodio te lleva al siguiente es inevitable, morís por saber qué va a pasar. ¡La vas a maratonear, yo te avisé! (risas).

Noticias: Las series son cada vez más cinematográficas y esta parece una película de varias horas. ¿El trabajo fue distinto comparado, por ejemplo, con “This Is Us” que es un emblema de la televisión?

Moore: Es verdad eso que decís con respecto a las series, estuve durante seis años en “This Is Us” donde el estilo de la producción era completamente diferente, se armaban los escenarios y se grababa de una forma más cercana a la televisión tradicional. La manera en que se filmó “Dr. Death” fue distinta, como si fuese cine. Además, por la temática necesitábamos ser absolutamente precisos, no podíamos improvisar diálogos o terminología porque la historia se desarrolla en el mundo médico donde la cirugía y la precisión son claves. Hubo escenas muy coreografiadas, los movimientos de cámara fueron cuidadosamente direccionados, era increíble la importancia que se le daba a la iluminación, a encontrar el tono exacto y a buscarle un determinado sentido a cada decisión. Para mí fue muy divertido ser parte de ese trabajo impresionante, no siempre tenés la posibilidad de estar en la cocina de algo así.

Noticias: Además hablemos del estilo de vida que llevaba el doctor. Si hay algo que nos queda claro después de ver Dr Death y Ripley es lo bien que viven los impostores.

Moore: ¡Un estilo de vida cinematográfico y a puro lujo! Pensá que estamos hablando de este cirujano italiano trotamundos, que vivió en España y realizó cirugías en Suecia, Rusia, Londres y Chicago. Imaginate el cambio, ¡venía de lo que pasaba entre la casa de Pittsburg y la cabaña durante las seis temporadas de “This Is Us”!