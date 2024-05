Sofía Gala Castiglione: “Resistir es el trabajo del artista”

La pendiente imposible del cine Lorca es una invitación a la incomodidad, a no dormirte cuando se apagan las luces de la sala. Hace poco Sofía Gala Castiglione volvió a ver allí “Taxi driver” y se sintió en el mismo cine al que iba Travis, el taxista alucinado que inmortalizó De Niro. No resulta extraño porque Sofía, el gran rostro contemporáneo del cine, tiene la textura de una película de los 70. Atrapante, sin filtros, en fílmico y con el sonido del proyector hipnotizándote.

Solo en esta última semana protagonizó junto a Vera Spinetta. Bel Gatti y Gianluca Zonzini “Bajo naranja”, la comedia revolucionaria de Michael Taylor Jackson que se vio en BAFICI y acaba de estrenar la obra de Liliana Viola “¿Qué de magnífico tiene ser yo? Teoría sobre la cama”, junto a Analía Couceyro en el San Martín. Ya saben todo lo que hizo, no hay necesidad de wikipediar, es mejor leer lo que dice.

Noticias: Hoy hay una proliferación de cine y teatro recreativo. “Bajo naranja” es una comedia con un humor más crítico. ¿Por qué en algunos círculos molesta tanto la sátira?

Sofía Gala Castiglione: Me parece que jode por todo lo que implica. Yo creo fervientemente que quitarle creatividad, peso y profundidad al arte obedece a un mecanismo de control. Que el arte sea graciosito y que te deje sin plantearte preguntas, que veas una película y lo único que te mueva sean las ganas de comerte una pizza después porque no te produce cuestionamientos, no la amaste, no la odiaste, no te provoca nada, ¿al servicio de qué está eso? Pienso que el arte no siempre tiene que ver con conformar o dejar a gusto al que lo recibe, y estamos en un momento donde la frivolidad, la complacencia y lo superficial está a la orden del día y eso es una manera de controlar que no se nos abran las cabezas, que no pensemos por nosotros mismos. Resistir es estar en movimiento y en nuestro caso, desde el arte ser creativos con lo que proponemos, con lo que queremos decir y mostrar.

Noticias: Se repite mucho eso de: “El público quiere entretenerse”.

Gala: Tampoco me creo esa de: “Es lo que pide la gente”. ¡Basta! El público consume lo que le das, no todos son eruditos, sin embargo consumen arte porque quieren ir al teatro con su mujer, su marido, su hija, hijo, hije, o quien carajo sea. Si las propuestas son banales va a parecer que es lo único que hay, pero no es así. En Argentina hay una subcultura muy importante en la música y en el teatro principalmente, un mundo increíble que obviamente no tiene posibilidad de difusión. Es una movida autogestiva con bandas nuevas, bandas de chicas, artistas que suben al escenario en cualquier lado y hacen cosas bárbaras. Eso es algo que muestra “Bajo naranja” desde una visión bastante inocente y romántica que proviene de la mirada más contemporánea de un extranjero. Esos jóvenes existen y están tratando de romper con las etiquetas, encontrar una tribu y un lugar de pertenencia, esa es la resistencia ahora.

Noticias: ¿Hay que apostar a la subcultura porque estamos medio atontados?

Gala: Podemos decir: “Pobre de nosotros, no tenemos trabajo”, pero creo que hoy por hoy victimizarse y tener miedo es dejar que ganen lo que quieren convertirnos en zombies, este es el momento donde más optimista hay que estar, donde hay que agudizar la creatividad, resistir es el trabajo del artista. No necesitás nada para hacer arte, nos hicieron creer que sí, pero no es así. Forma parte del alimento espiritual. No se puede vivir de comer nada más, eso es sobrevivir. Sino siempre es la excusa del hambre, la polenta y de los niños pobres del Chaco. El hambre no es solo físico, por esa necesidad es que el arte existe desde el principio de los tiempos. Es una verdad innegable y el que quiera refutarlo es un necio.

Noticias: En el ámbito de la cultura todos los días hay una mala nueva, ¿es una estrategia para erosionar la cuestión?

Gala: Es una estrategia para que no puedas accionar, el famoso régimen del shock, que no solo tiene que ver con lo económico sino con lo emocional. Es una especie de revancha, un ataque directo que te deja stand by, te bombardean y no sabés qué hacer. Hay algo que no se puede minimizar, es un gobierno democrático, lo eligió la mitad del país. No creo que “el gobierno” sea el único problema, habría que preguntarse cómo llegamos hasta acá, por qué estamos en este lugar. Tenemos que hacernos más preguntas como pueblo porque si no caemos en la personalización de la política, primero era Cristina, después Alberto, ahora Milei. Esto es el emergente de algo que está pasando a nivel social y tiene que ver con nuestra desunión como pueblo desde hace años. La grieta, los K, los progres, el Pro...y siempre el odio. ¡El odio que hay!

Noticias: ¿El odio es una de las cosas más impresionantes que salieron a la luz?

Gala: Sí, el odio y algo que pasa a nivel global, una nueva oleada y despertar de la ultraderecha que saca a relucir una realidad, mucha gente es re facha. Y nosotros no somos solo víctimas, hay que asumir que convivimos con muchos fachos de mierda que encuentran esta situación propicia para ir de nuevo en contra de los negros, los pobres, los gays, esto y lo otro. Si enfocamos todo en un solo problema nos equivocamos. Asumamos que el problema somos nosotros, pareciera que el culpable siempre es el otro.

Noticias: También desde las redes hay como una presión para tomar partido siempre. ¿Es necesario opinar de todo?

Gala: No, porque además no siempre se opina con la palabra. El modo en que uno se maneja en la vida, las cosas que hace también son opiniones y pensamiento políticos. Uno también defiende haciendo cosas en un momento donde no hay trabajo y actuar está mal visto. No se trata de ser opinólogo, ¿por qué hacer público todo lo que uno piensa? ¿Por qué hay que tener la obligación de decir? No podés tomar una posición absoluta con todo.

Noticias: ¿Eso de tomar una posición absoluta entraña riesgo de caer en un dogma?

Gala: Y fijate que feminismo es una palabra que en su momento me super representaba y hoy con todas las degradaciones, barbaridades y los extremos que se han alcanzado, ya casi me resulta chistosa. Decís “feminista” y no solo pensás en el estereotipo sino en un montón de cosas con las que no estás de acuerdo. En todo caso hablemos de post feminismo. Es como el punk, no son solo los Ramones, sino también algo como Talking Heads, no tiene género, es una actitud. Y en un momento se convirtió en: “No sos punk si no tocás dos minutos una canción al palo“. Ahí nace el post punk, rompamos de nuevo lo que vinimos a romper para transformarlo en otra cosa. Porque sino termina convirtiéndose todo en lo mismo de lo que combatiste, te están adormeciendo.

Noticias: ¿Qué pasará con el cine argentino?

Gala: No lo sé, pero siento que no va a desaparecer el arte, creo que empezará a brotar donde había dejado de existir. Por ejemplo, este cine independiente de hoy no es tan independiente, en nuestro querido BAFICI el año pasado hubo películas producidas por Amazon. Con el tiempo nos convencieron que hasta para lo más independiente se necesita un gran presupuesto, nos pueden dejar sin herramientas, sin dinero pero nunca sin voluntad. Por supuesto que es indignante todo lo que pasa y no es lo ideal carecer de apoyo estatal, pero me resisto a convertirme en víctima. Hay que volver al “hágalo usted mismo”, trabajar con las ideas, ese territorio nadie te lo puede sacar.