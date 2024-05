Agustina Trucco: “Lo que busca el viajero experto es el lujo simple, la simplicidad como esencia del lujo”

Es argentina —nacida en La Flores, provincia de Buenos Aires— y, desde hace una década, reúne al tope de gama global de los viajes exclusivos. Dormir en carpa en las Galápagos y pedirle al chef que cocine lo que uno pescó. Salir en bicicleta por el desierto de Atacama, de la mano de una firma de explotaciones que es huésped frecuente del National Geographic; hospedarse en el único hotel flotante de Lago Argentino y ver los glaciares desde el camarote. Estas son algunas propuestas que Agustina Trucco gestiona para una elite, desde su posición de directora y creadora de Emotions Travel Show, primera feria de turismo de lujo, que reúne a los mejores expositores hoteleros y agentes de viajes del sector VIP. “Emotions empezó en 2014 como exhibición y mercado de hoteles boutique y luego dio el salto hacia todo el espectro de lujo, incluyendo hoteles grandes”, dice Trucco. El origen fue la creación del sello BBH (Best Boutique Hotels) que agrupaba establecimientos chicos, en los tiempos del furor hotelero de Palermo Viejo. Fue creciendo y empezó a jugar en las grandes ligas, con ferias que son escenarios para hacer negocios millonarios. Obviamente, estos viajes se diseñan para viajeros que, lejos de comprar paquetes estándar, quieren experiencias a medida y pagan por snobismo o experiencias únicas. Recientemente, reunió en el Faena Art Center de Puerto Madero, a agentes turísticos – mejor llamados travel advisors (consultores y asesores premium en turismo) con directivos hoteleros que ofrecerán alternativas creativas y diferentes para seducir a estos clientes con altísimo poder adquisitivo.

Noticias: ¿Cómo empezó todo?

Agustina Trucco: Empecé como viajera. Trabajaba en una corporación americana donde después de muchos años de viajar, cada semana de mi vida y hospedarme en hoteles de lujo, me sentí sola haciendo room-service. Estaba en México, alojada en una suite divina del Sheraton Centro Histórico, y escuché que hablaban de hoteles chicos. Decían que hospedarse en ellos, era estar lejos de casa, pero atendidos como en casa. En 2006 hicimos con mi marido Esteban (56) un viaje al NOA y le propuse hospedarnos en hoteles boutique. ¿Cómo los encuentro? No había una guía. Llegamos por las nuestras y conseguimos hotelitos en Purmamarca, Tafí del Valle y Cachi. Eran casas de seis habitaciones, atendidas por sus dueños. Al volver, mi coach me propuso hacer una calling (en inglés, vocación, lo que te llama). Hicimos una actividad con ejercicios y me surgieron temas como viajes, decoración e idiomas. Y lo vi claro. Voy a hacer una web de hoteles boutique, para gente como yo.

Noticias: ¿Fue inmediato?

Trucco: Tardé dos años. Seguía con mi otro trabajo, en una empresa de tecnología, tan bueno que era difícil dejarlo. Había estudiado Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Nada que ver. Quería ser diplomática de carrera, vivir afuera… No pudo ser. Cuando empecé con mi proyecto, había abierto en Palermo el hotel boutique Home Buenos Aires, el más premiado por su diseño y vanguardia. Y me dije, voy a avanzar cuando ese hotel me diga que sí. No me atendieron por dos años, hasta que un día les escribí una carta. Y llegué a la dueña, Patricia O'Shea, que fue mi inspiración y ahora es mi amiga. Siempre le digo, qué hubiese pasado si no me hubieras atendido o me decías que no. En 2008 lancé la web, nueve meses después del nacimiento de mi hija Lola (16), con 9 hoteles de Argentina. A los tres años tenía 80, porque hubo una gran apertura en Sudamérica. Después hice un librito.

Noticias: Y renunció a su trabajo.

Trucco: Sí. Mi marido me dijo: “Renunciá que te va a ir bien”. Los dos fuimos deportistas, yo jugué al tenis. El deporte te da esa disciplina de seguir y seguir, de sostener. Y yo creía mucho en mi proyecto. Los hoteles boutique están explotados en el mundo, la gente los demanda, pero no están promocionados. Y empecé a visitar agentes de viaje con mi librito. Viajaba siempre con Lola que era una bebé. Mostraba el librito y los agentes se admiraban. No podían creer que esos hoteles estaban en la Argentina. Y en 2013 me pregunté, ¿y si hago una feria de hotelería para que vengan?

Noticias: ¿Cómo logró que vinieran los agentes de turismo?

Trucco: A los operadores turísticos hay que pagarles todo. Y ahí me compliqué. Fui a Turkish, a KLM, a American Airlines, a LATAM y gustó el proyecto tanto, que cada aerolínea me dio 10 pasajes. Vinieron 70 agentes y 70 hoteleros. Iba todo genial, pero en el medio del camino me doy cuenta que no me alcanzaba la plata.

Noticias: ¿Un préstamo?

Trucco: No, una historia paralela. Años atrás, mamá había muerto en el Hospital Italiano. A mí se me puso que había sido por una mala transfusión. Se hace justicia, se demuestra que hubo mala praxis y cobro una plata. Recibo el dinero y Esteban me dice, gastátelo en la feria. ¡Y ya llevamos 15 ferias!

Noticias: ¿Todas en Buenos Aires?

Trucco: No. Buenos Aires, Brooklyn, Barcelona, Sevilla… Haré una en Atenas sólo con hoteles griegos. Fue una novedad para el segmento de lujo. Profundizamos y ampliamos el producto inicial, siempre en esa franja lujosa. Y armamos nuestras ferias muy cuidadas en detalles, decoración, merchandising. Trabajamos un año para poner una feria en escena. Hotelero y agente, se juntan cara a cara. Cada feria dura cuatro días.

Noticias: ¿Cómo las promociona?

Trucco: Antes de cada una voy por el mundo y hago reuniones donde cuento qué es Emotions. El agente le dice al hotelero, te cierro la casa; mi cliente viaja en su helicóptero con su familia y quiere tres chefs para que le cocinen 10 días. Son negocios de mucho dinero, porque este viajero lo tiene. Y quiere un viaje exclusivo porque tiene un travel advisor de luxe, un consultor privado que diseña su viaje. Trabaja para una señora que quiere una suite, con un placard de pared a pared y una ventana de techo a piso. Quiere una vila y con un chef privado. Nosotros somos curadores para que estos travel advisors encuentren lo que buscan. Ahora se usa mucho el B.Luxure, que es el viaje que mezcla placer y familia con negocios. Estos expertos cobran un fee anual de 3 mil dólares sólo de consultoría en viajes.

Noticias: ¿Cuál es el perfil del viajero de lujo?

Trucco: Viaja más y de otra manera. Busca la intimidad y la excelencia en gastronomía. Por eso se trae o pide un chef privado de primer nivel. Los chefs son celebridades. En la Argentina quieren un Francis Mallmann. El millonario vuelve a su casa y cuenta que comió la papa quemada con el vino tal, junto a tal lago. Cuanto menos conocido, más lujoso. Vamos a lanzar un nuevo producto que se llama “Where on the map” (Dónde está en el mapa). Traemos 10 mujeres travel advisors para celebrar nuestros 10 años, por cuatro días, que nunca vinieron a la Argentina. Después nos vamos en un viaje sorpresa a Mendoza, a cuatro lugares de película, con un chef. Y funciona así; a través de la gastronomía ponés un nuevo destino en el mapa. Viene un banquero de New York y le comenta a un socio que comió tal queso en tal lugar. Lo marca en el mapa -Where on te map- y el que escucha quiere una experiencia similar. Sigue siendo lujo hospedarse en un hotel con araña dorada. Pero la moda hoy, es que me cocine Martitegui en tal lugar desconocido, no masivo, porque soy vegano.

Noticias: Hay un nuevo lujo.

Trucco: El lujo no se puede definir, es una emoción. Y se sienten distintas emociones que nos conectan a diferentes cosas. Para uno es lujo un hotelazo y para otro una casa pequeña con perfume a pan casero. Lo que busca el viajero experto es el lujo simple, la simplicidad como esencia del lujo. El que ya viajó por todos lados, quiere lo que le genera emociones. Pero lo que a mí me hace emocionar, a vos no. Por eso Emotions pone todas las emociones juntas y vos elegís.

Noticias: ¿Cómo está el panorama turístico con este dólar y este presidente argentino?

Trucco: En América Latina hay pocas aperturas de hoteles excepto en Brasil. La Argentina empieza a ser cara. Los costos te aumentan el doble, pero no podés aumentar las tarifas al doble.

Noticias: ¿Qué la hizo ser exitosa?

Trucco: Que siempre pensé primero en el producto y después en el dinero. Que tengo un equipo de mujeres jóvenes aguerridas y trabajadoras, ninguna con formación en turismo, más espontáneas a la hora de cuidar cada detalle.