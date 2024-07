Jorgelina Aruzzi: “El humor siempre es ideológico”

Es sabido que los perros y los chicos son ladrones de escenas, pero no tienen ni para empezar al lado de Jorgelina Aruzzi. En su caso el efecto es extraño, es imposible dejar de mirarla, pero a la vez sus movimientos, el dominio de los tiempos de la comedia, el remate certero, la ternura y la dimensión humana que le entrega a sus personajes potencian el lucimiento de todos sus compañeros. Aruzzi sabe actuar con el otro y para el público.

¿Quién no la vio en “100 días para enamorarse”, “El primero de nosotros”, “Educando a Nina” o “Chiquititas”? ¿Existe un espectador que no se haya conmovido con su interpretación de una pediatra con discapacidad en aquel memorable episodio de “El hombre de tu vida”? ¿Alguien pudo olvidar su retrato de Niní Marshall en el Teatro Liceo? Nadie, porque con Aruzzi te dejás robar las risas y las emociones, le das todo.

Hizo tantas cosas en teatro, televisión y cine que podría hacer estallar Wikipedia. Ahora arrasa en el teatro El Nacional con “Felicidades”, la comedia de Mariano Pensotti que comparte con una selección de actores campeona del mundo: Griselda Siciliani, Adrián Suar, Benjamín Vicuña y Peto Menahem. Juegue Jorgelina, haga su magia.

Noticias: Usted es la única del elenco que ya había trabajado con todos sus compañeros de “Felicidades”. ¿Cómo es tener ese raro privilegio?

Jorgelina Aruzzi: Es cierto, soy la única que trabajé con todos. Realmente lo siento como un privilegio porque hacer una obra con amigos y buenos compañeros no te pasa siempre. Vengo muy contenta a trabajar porque siempre me relaciono mediante el humor y la buena onda, acá existe eso. Hay armonía. Ya desde los ensayos fuimos trabajando los personajes y agregando cositas con nuestra impronta junto con el director Daniel Veronese. Con Griselda nos miramos y ya nos entendemos, con Peto nos reímos, es inevitable. Me gusta cuando hay alguna tentada sobre el escenario con la complicidad de los espectadores. Estamos muy agradecidos de poder encontrarnos acá y con un público que viene a vernos desde que arrancamos.

Noticias: En “Felicidades”, como en otras obras de Mariano Pensotti está muy presente el peso de lo que fuimos en el presente. ¿Si renegamos de nuestra historia estamos condenados a repetir el pasado?

Aruzzi: Creo que da para pensar, los personajes de “Felicidades” están presos de su pasado y de su estigma, de la deuda, del simulacro de mostrar algo que no son ante los demás. Me parece que los seres humanos a veces estamos condenados a repetir la historia, lo estamos viendo ahora en distintos niveles. Creo que tiene que haber inteligencia emocional para saber cuál es tu deseo, no vincularte con gente que te hace mal, evitar seguir haciendo algo que te daña, conectar con tu propia honestidad, son todos temas fuertes que están en la obra. El pasado se repite hasta que aprendés la lección.

Noticias: Hablando de volver, ¿retornó “Animal humano”, la obra que escribieron con Guillermo Cacace?

Aruzzi: Sí, ¡volvimos el 10 de julio! Amamos esa obra. Ahí hay una mujer que está presa del prejuicio, cancelada. También está el tema de la relación de superioridad que tenemos con los animales y cómo las redes invaden nuestro territorio mental. Son pocas funciones por mi agenda y me encantaría que la gente la vea porque no sé cuándo será posible volver a hacerla.

Noticias: Usted maneja muy bien el equilibrio entre lo popular y esas pequeñas producciones como “Animal humano” o “Niní en el aire” que parecen bordadas a mano. ¿Cómo lo hace?

Aruzzi: A mí me gusta ser creadora. Armo mis proyectos, siento que lo que me distingue desde chica es la autogestión. Siempre escribí mis obras, los unipersonales y también lo hice para amigas. Me gusta todo lo que es la cocina del teatro.

Noticias: En estos días se cumplieron 30 años del atentado a la AMIA y pensaba en “La mujer del vestido verde”, una obra en la que actuó donde se trata el tema. ¿Cómo atraviesa la historia a sus criaturas?

Aruzzi: Esa obra es un homenaje a la AMIA, la hizo mi amiga Dalia Elnecavé, que es una genia, y la dirigió Gloria Carrá. El atentado a la AMIA es algo que me marcó, desde cómo se fue desarrollando la noticia y el dolor que íbamos descubriendo, hasta la frustración de que no haya justicia. A mí las obras de teatro me sirven un poco para protestar también, es mi manera de mostrar lo que pienso.

Noticias: ¿El humor nunca es ingenuo?

Aruzzi: El humor siempre tiene una ideología detrás. Yo creo que se puede hacer humor con todo, incluso con lo que hoy está cancelado si te parás desde tu lugar haciendo del humor un manifiesto de tu visión del mundo. El humor siempre es ideológico y es una herramienta para hablar de muchos temas incómodos, polémicos y duros.

Noticias: Hoy que hay mucho meme y video viral, tenemos cosas muy ingeniosas pero también circula bastante un humor lavado, medio bobo. ¿Cómo se lleva con las redes?

Aruzzi: Entiendo que son el mal, la encarnación del demonio en la Tierra (risas), nos han anestesiado y manipulado, pero a la vez tienen su parte positiva... aunque el costado negativo cada vez se nota más. Es muy difícil salir de ese circuito porque son tan hipnóticas como peligrosas, generan una falsa comunicación y una sobreinformación que te hace decir: “¡Uy, otra vez esto!” y quizás estás viendo imágenes de algo tan terrible como la guerra, la proliferación y la repetición va banalizando el contenido.

Noticias: Ya sabemos que somos dos señoras quejándose de Instagram, lo asumimos y listo. ¿Pero cómo se lleva su hija con el tema?

Aruzzi: (Risas) Bueno, viste que ellos ya son nativos digitales, las redes son un lugar que habitan, pero creo que hay que estar atentos a qué ven porque siempre se cree que el peligro para un chico está fuera de la casa y en realidad está adentro. Está bueno conversar, decirles que lo que ven no es real. No prohibírselos porque todos estamos invadidos por eso. Todos tenemos un problema de adicción a las redes y decirlo nos pone en un lugar de alerta aunque sea...

Noticias: Por lo menos démonos cuenta de que hay viajes de una semana que en Instagram duran dos años, ¿no?

Aruzzi: (Risas) Claro, hablemos de esas falsas fotos con paisajes soñados. Por un momento uno se concentra en un bienestar que es totalmente ficticio. Te ponés a pensar, ¿qué le propongo a una hija de 14? Y bueno, salimos mucho, vamos a pasear, miramos la tele juntas, charlamos. Estoy enamorada de mi hija, la amo, va a una escuela divina, tiene amigas, está todo más que bien ahí.

Noticias: ¿Hay prejuicio de género con la comedia? Recuerdo, por ejemplo, que cuando protagonizó la película “Excasados” con Roberto Moldavsky a la directora Sabrina Farji le cayeron con todo usando el argumento “es feo que una mujer haga humor chabacano”...

Aruzzi: Yo no siento eso, pero sé que obviamente es algo que pasa. Siempre se habla de Niní Marshall, alguien a quien admiro mucho, que trascendió una época y fue una genia. Para mí “Niní en el aire”, donde la encarné, fue la mejor obra del mundo, pero no es el único estilo de humor posible para una mujer. Yo en la comedia agarro todo, si hace reír ahí estoy. Solo no hago chistes porque sí, tiene que haber algo detrás. Creo que quizás el cine es un poco más prejuicioso con el humor y las mujeres. Roberto es uno de los tipos que más me hacen reír, hicimos esa película y lo pasamos espectacular, pero también hay algo, la que diga que no es machista en proceso de rehabilitación falta a la verdad. Porque nos criamos en esta sociedad e incluso uno ve detalles en las nuevas generaciones que son señales de micromachismos. Hoy las mujeres somos las que hacemos humor en el teatro, son muchas las que llenan salas. “Las chicas de la culpa”, el éxito que fue “Tarascones”...

Noticias: Imposible no preguntarle quién la hace reír. ¿Se anima a elegir un sólo nombre o quedamos mal con todos?

Aruzzi: Me animo. Para mí, ideológicamente y también sintéticamente por cómo maneja los conceptos, el que más me hace reír es Capusotto. La dupla creativa Capusotto/Saborido me parece la frutilla de la torta. Él tiene un tipo de humor muy insistidor que siempre cuenta algo de manera condensada y así te desarrolla un personaje como Micky Vainilla, por ejemplo, es un genio que lee muy bien la época, algo que en su momento también hacía Niní. El humor tiene un doble juego, nos hace reír por cómo impacta en la singularidad y también por algo que nos identifica, hay elementos sociales en eso, no se ríen de lo mismo en China que acá. El humor argentino es la traducción de cómo somos, con nuestra rapidez y a veces también con nuestra crueldad. Para mí no existe la comedia sin la tragedia.