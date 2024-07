Ana María Orozco: “Le estoy muy agradecida a Betty”

Nacida el 4 de julio, este año el regalo de cumpleaños de Ana María Orozco fue muy especial y nos lo hizo ella a nosotros. El 19 de julio se estrenará en Prime Video “Betty la fea, la historia continúa”, donde retomará su icónico personaje de Beatriz Pinzón Solano después de veinte años, varias adaptaciones y un récord Guinness como la telenovela más exitosa en la historia de la televisión.

Don Armando, el cuartel de las feas, la Peliteñida y Ecomoda volverán para recordarnos cómo una novela se atrevió a romper paradigmas y a echar otra mirada sobre la desigualdad laboral, el machismo, la competencia femenina y la belleza hegemónica.

En un reconocido hotel de la avenida Callao, Ana María Orozco recibe a NOTICIAS con esa amabilidad que no todas las estrellas cultivan.

Noticias: ¿En qué momento de su vida la encuentra este regreso de “Betty, la fea”?, ¿cuáles son sus expectativas comparadas con las que tuvo cuando se estrenó la novela?

Ana María Orozco: Realmente me encuentra en un momento totalmente diferente, nunca hubiera imaginado este regreso, ¡estoy tan sorprendida con esta vuelta de Betty que me ha dado la vida! Y muy agradecida porque ha sido un personaje hermoso, más allá de todo lo que ha significado la serie y su historia, en lo personal Betty me ha enseñado y me ha dado mucho. Volver después de tanto tiempo, que siga vigente y sorprendiéndome, para mí es un desafío. Encarnarla hoy en día cuando ya pasaron veinte años me tiene fascinada. Creo que si me lo hubieran propuesto hace una década no me hubiera animado, me parece mucho más interesante ahora.

Noticias: ¿Por qué ahora sí?

Orozco: Siento que esta edad de la mujer, cercana a los cincuenta, es muy interesante. Llegar a la madurez, con hijos y otra experiencia en el momento que estamos viviendo son todos aspectos muy jugosos para pensar cómo sería Betty en el contexto actual. Llegó en el instante justo. Ahora me animo a muchas más cosas, aunque esto ya lo he hecho y aparentemente lo conozco, el desafío estaba puesto en otro lugar, en no repetir lo mismo, en conectar con esa Betty distinta que sería hoy.

Noticias: “Betty, la fea” tiene un enorme público que la siguió en su momento y uno nuevo que se sumó masivamente gracias a las plataformas. ¿Tuvieron que trabajar en la manera de contar una nueva historia para este formato tan distinto?

Orozco: Totalmente, porque hoy la televisión es otra y este es un formato de serie para Prime Video, que es una plataforma, así que son muchos menos capítulos y había que trabajar en cómo condensar la historia sin perder la esencia. Se acomodó muy bien, sobre todo para no quedar prisioneros de lo que hicimos en su momento porque eso ya está, no lo vamos a tocar. Para mí este regreso es como un homenaje a lo que ha sido Betty y a su autor Fernando Gaitán que ya no está entre nosotros, hacerle honor con mucho respeto y con todas las ganas. Ha sido un proceso muy cuidado, delicado. Hemos hecho un trabajo amoroso. Serán diez episodios de poco más de media hora, es una temporada muy hermosa.

Noticias: Betty ha sido un personaje icónico. ¿En algún momento le temió al encasillamiento?

Orozco: Sí, por supuesto. Al principio me asustó un poco eso porque es un personaje muy fuerte, pero a lo largo de los años me fui despojando de ese peso. A veces pasa con el afuera o con los productores que quieren ir a lo seguro, pero yo he tratado de seguir mi carrera, mi propia búsqueda, intentando hacer cosas diferentes sin competir con Betty. No pretendo hacer algo que la supere, simplemente aspiro a seguir explorando como actriz. Obviamente Betty es muy importante y toma todo el foco, ¡pero es un personaje que agradezco tanto! Hoy en el balance es mucho lo positivo que me ha dado y me sigue dando, le estoy muy agradecida.

Noticias: Ahora en otra plataforma va a estrenarse una adaptación de “Cien años de soledad”, algo que parecía casi imposible de filmar. Como colombiana, ¿le provoca curiosidad?

Orozco: ¡Pues claro! No conozco cómo es la producción, pero me parece muy lindo aunque también difícil y arriesgado. Siempre lo es adaptar la obra de Gabriel García Márquez, como se ha intentado hacer varias veces en el cine. Leerlo ya te abre a un universo tan complejo, rico y diverso que plasmarlo, poderlo materializar en imágenes es un gran desafío. Ojalá salga hermoso porque es parte de nuestra cultura, García Márquez es un sello colombiano y universal.

Noticias: Ha habido muchas versiones de “Betty, la fea”, la más popular es la que produjo en Estados Unidos Salma Hayek con América Ferrera. ¿Tuvo oportunidad de verla?

Orozco: La verdad que no, he visto muy poquito, pero parece muy bien hecha. América es una gran actriz, yo la admiro mucho y me alegra que haya hecho la versión de Betty allá. Es una historia universal, un poco como “El patito feo”, es muy humana y atemporal. Por supuesto transcurre en un contexto social y con una idiosincrasia más latina, pero de todas maneras hay algo de la vulnerabilidad, de exponer nuestras inseguridades, que le llega a todo el mundo.

Noticias: Cuando se estrenó la novela la sociedad era muy distinta en varios aspectos. ¿Siente que en algún lugar Betty fue una pionera y colaboró con el empoderamiento de las mujeres?

Orozco: Sí, sin lugar a dudas. En ese momento fue una novela de avanzada, se tocaron varios temas que no se habían hablado, con mucho humor, además. Creo que esa combinación de drama y diversión, pero con un planteo de cuestiones como la discriminación laboral, el valor de la inteligencia o el poder de la belleza son parte fundamental de su éxito. La identificación que sintieron tantas personas con Betty y con todos los personajes tiene que ver con la trama y los temas que se pusieron sobre la mesa. Eso definitivamente fue muy interesante, el autor Fernando Gaitán era un observador del comportamiento social, me parece que se la jugó y valió la pena.

Noticias: Usted hace años que vive en Argentina, ¿verdad?

Orozco: Sí, vivo acá, pero también viajo mucho a Colombia por trabajo. Elegí vivir en Argentina por una cuestión familiar.

Noticias: A la hora de elegir un trabajo, ¿cuáles son los aspectos que tiene en cuenta?

Orozco: Hoy poder elegir es un poco un lujo, pero de vez en cuando si puedes hacerlo, obviamente la intuición cuenta como también que me conmueva algo de la historia, que me entusiasme más allá de que me convenga hacerlo. A veces tienes que aceptar roles que no te convencen tanto, pero por lo general trato de que sean historias que me movilicen, en las que pueda imaginar el personaje y encontrar algo por descubrir.

Noticias: Trabajó con dos actores argentinos muy queridos como Gustavo Bermúdez y Mariano Martínez...

Orozco: Sí, ¡queridísimos! Grandes compañeros, les tengo mucho aprecio, los dos son super caballeros y tengo muy buenos recuerdos de trabajar con ellos.

Noticias: Y también estuvo en “Simona”, una tira que fue bien recibida, pero en el medio surgieron las denuncias contra Juan Darthés, quien fue condenado hace unas semanas por un tribunal brasileño. ¿Cómo impactó eso?

Orozco: Es un tema muy delicado y me da pena que todo eso haya eclipsado una producción tan linda, con un elenco súper talentoso. Lo que no debemos perder de vista más allá de cualquier caso particular, es que las mujeres tenemos el derecho a trabajar y vivir libres de situaciones de acoso y abuso que durante tanto tiempo han sido toleradas y calladas. Se viene avanzando, pero el cambio que necesitamos es de conciencia y debemos seguir luchando para que se convierta en realidad.

Noticias: Betty trabajaba en una empresa dedicada a la indumentaria. ¿La moda le interesa?

Orozco: Sí, me interesa pero no soy muy arriesgada, digamos que soy más clásica, pero encontré mi estilo. Tomo algunas tendencias pero me gusta adaptarlas y ser fiel a lo que va conmigo, no me enloquece estar con lo último. Me gusta, juego un poco, no soy indiferente, pero con el tiempo uno va construyendo su propio estilo.

Noticias: Para terminar vamos a chequear lo que dice Wikipedia de usted, a ver si es atinado. Según ellos en su tiempo libre le gusta bailar, cantar, leer, patinar, ir al cine y pintar. Es el momento de confirmar o desmentir.

Orozco: ¡Ay no! (se ríe) Yo creo que tenía 20 años cuando me preguntaron eso, quizás ahí cantaba. ¡Ahora ni en la ducha! El canto definitivamente no es lo mío, alguna vez patiné, pero fue hace 30 años (risas). Sí me gusta dibujar y pintar, eso se ha mantenido en el tiempo y ha sido muy importante, siempre me acompaña.

