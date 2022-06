Velia Lemel: "Todo el mundo está alerta a la estética"

"La belleza puede estar en muchas cosas, pero seguir siendo uno me parece fundamental”, asegura Velia Lemel, desde su clínica de Recoleta. Y es que Lemel, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, busca en la evolución de la tecnología aplicada a la estética la posibilidad de que sus pacientes puedan seguir viéndose bien a lo largo de los años, sin perder los rasgos que los identifican. La médica dermatóloga está convencida de que verte bien te empodera y que el cuidado de la piel empieza por casa.

NOTICIAS: ¿Por qué decidió dedicarse a la medicina estética?

Velia Lemel: Cuando terminé medicina, la primera rama a la que me fui fue a Cardiología, me encantaba, tenía dos chicos chicos, casi terminada la residencia de Cardiología, pero siempre la estética me gustó mucho. Descubrí que mi verdadera pasión era la dermatología y empecé en el Hospital Fernández. A mediados de los 90, en un congreso internacional, conocí el láser para resurfacing, para mejorar poros, cicatrices, manchas, y me encantó. En el 98 compramos el primer láser de depilación y el primer láser de resurfacing.

NOTICIAS: ¿Cómo siguió su recorrido?

Lemel: Al principio tenía dos consultorios chiquitos, fuimos de los primeros. En el 2001 nos mudamos a una clínica grande. Ahí empezamos con el aparato revolucionario para la celulitis. Descubrí mi fascinación por la tecnología y la ciencia aplicada a la tecnología estética. En el 98 empezamos con los inyectables, en ese momento con colágeno y con el botox, era todo una novedad. A partir de ahí no me frenó nadie. Me gusta ir a los congresos, muchas veces como speaker, aprendo, a su vez soy docente de la UBA, me encanta enseñar. No dejo de admirar la evolución en todo esto. Antes era todo cirugía.

NOTICIAS: ¿Qué es lo que se busca con estos avances?

Lemel: Que los tratamientos sean ambulatorios, que no dejen cicatrices, que conservemos nuestros rasgos naturales, que te reconozcas al espejo. En la época de mi mamá, si querías hacerte algo era estirando, ahora podés hacer cosas más sutiles para conservar tus rasgos.

NOTICIAS: A veces se puede ver a la estética como algo superficial, ¿con qué historias se encuentra?

Lemel: Cuando empezamos con los láseres recibimos gente de hospital, con marcas que los acomplejaban. Hoy no está tan visto como algo frívolo, estamos viviendo más de 30 años más que lo que vivían nuestros abuelos, pero la batalla es mantener el cuerpo saludable y estético. La gente grande va al gimnasio, sale a correr, y lo quieren acompañar con un buen aspecto físico. La estética está en todo, no solamente en las arrugas, sino mejorar la piel.

NOTICIAS: ¿Hay más conciencia sobre el cuidado de la piel?

Lemel: Muchísimo más y desde edades muy tempranas. La gente sabe que no se tiene que ir a dormir ni con el maquillaje ni con la suciedad del día en la cara.

NOTICIAS: ¿Y con respecto al cáncer de piel, hay más conciencia?

Lemel: Nuestra tarea es preventiva fundamentalmente, cuando hay que sacar un cáncer es diferente. Es un cáncer que avisa, que se ve y se puede prevenir en un 80 por ciento de los casos. Cada dos horas, hora y media, hay que repetir la pantalla solar.

NOTICIAS: ¿Tiene muchas consultas de chicas jóvenes?

Lemel: Re jóvenes. Generalmente nosotros tenemos dos tipos de tratamientos, uno que es mejorar problemas de la edad, y el otro es con chicas jóvenes que quieren mejorar las líneas de la nariz, enderezar el tabique, que hoy se puede hacer con ácido hialurónico, boca más grande, levantar las cejas, algún detalle.

NOTICIAS: En NOTICIAS salió una tapa que hablaba de la “belleza clonada”, ¿en qué momento le pone el límite al paciente?

Lemel: En un momento, por ejemplo, se empezó a usar el “fox eyes”, que todo el mundo quería, pero no le queda bien a todas las caras. Primero hay que poner un límite a las chicas cuando te piden, por ejemplo, los labios rusos que están muy de moda, pero no es para todos. Lo ven en Instagram. A mí me gustan las cosas naturales. El límite lo pongo cuando piden algo exagerado.

NOTICIAS: ¿Los pacientes ceden?

Lemel: Si les das explicaciones lógicas te escuchan, no a todo el mundo le quedan bien algunas de las cosas que se usan. No me pidas hacer algo que no me gusta, no está en mi. Yo soy el médico y digo: hasta acá llegamos.

NOTICIAS: ¿Se atienden muchos hombres?

Lemel: Cada vez más. Todo el mundo está alerta a la estética.

NOTICIAS: ¿Qué es lo que viene en tecnología estética?

Lemel: Hay mucha más conciencia del tratamiento del cuerpo, mucha más aparatología de tratamientos corporales. Lo último que hay en corporal es el tratamiento del músculo, tener un músculo fuerte no es solo estético sino saludable.

NOTICIAS: Usted tiene una clínica en Miami, ¿cuáles son las diferencias entre las pacientes de allá y las argentinas?

Lemel: Allá la moda es más latina, quieren labios rusos, colas grandes, voluptuosidad, acá tenemos una onda más natural, como los europeos.

NOTICIAS: ¿A qué edad hay que empezar a cuidarse la piel?

Lemel: Depende, si tenés una piel con acné, a partir de los 13 ya tenés que empezar, si tenés la suerte de tener una piel sana, a los 20 es la edad clave para empezar con higiene facial todas las noches, ir a la cosmetóloga cada tanto, usar un hidratante, una Vitamina C, ácido hialurónico. A los 30 se van agregando algunas cositas, retinol, un buen exfoliante. A mí me preguntan qué me hago, me pongo un poco de botox, tenía muy marcado el entrecejo, parecía enojada, cada tanto me gusta ponerme algo para mejorar la textura de la piel, pero el cuidado de la piel pasa por el cuidado en casa. Es muy fácil ir a hacer un tratamiento y en tu casa no hacer nada. Lo importante es educar, que la gente sepa qué tiene que usar y qué es lo adecuado para cada piel.