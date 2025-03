El boom de las series animadas para adultos

La animación para adultos ha dejado de ser un nicho para convertirse en una de las formas narrativas más audaces e innovadoras de la industria televisiva. A lo largo de las últimas décadas, hemos sido testigos de la evolución del medio, con creadores que han desafiado los límites del formato y han redefinido el concepto de la animación en la cultura pop.

Irreverencia como motor

"The Simpsons" (Matt Groening, 1989) pavimentó el camino para la animación adulta con su sátira familiar. Y luego fueron "South Park" (Trey Parker y Matt Stone, 1997), “Family Guy” (Seth MacFarlane, 1999) y "Rick and Morty" (Dan Harmon y Justin Roiland, 2013) las que elevaron el nivel de provocación.

Parker y Stone llevaron el humor negro y la crítica sociopolítica a niveles extremos, abordando temas como la religión, la censura y la cultura de la cancelación sin concesiones. Por su parte, Harmon y Roiland fusionaron la ciencia ficción con una estructura narrativa caótica e innovadora, desafiando las expectativas del espectador con tramas no lineales, humor metatextual y una exploración filosófica del nihilismo y el existencialismo.

En la misma línea, Raphael Bob-Waksberg creó "BoJack Horseman" (2014), como una parodia del mundo del entretenimiento- Pero la serie terminó convirtiéndose en una de las exploraciones más profundas sobre la depresión, la autodestrucción y la redención.

Con un guion que combina el absurdo con la tragedia, "BoJack Horseman" estableció un precedente en la animación para adultos al demostrar que este formato podía abordar temáticas existenciales con la misma seriedad y complejidad que los dramas en acción real. La serie desafió convenciones narrativas con episodios experimentales como "Fish Out of Water", que prescindía casi completamente del diálogo, o "Free Churro", un monólogo de 26 minutos que ejemplifica la maestría del show en el desarrollo de personajes.

“Family Guy”, en tanto, acaba de regresar a Adult Swim en 2025 con un maratón especial. La serie, creada por Seth MacFarlane, debutó en Fox en 1999, pero fue cancelada tras tres temporadas. Sin embargo, sus repeticiones en Adult Swim impulsaron su popularidad y llevaron a su regreso en 2005.

Para 2025, ya está en su temporada 23, con episodios programados para estrenarse en Fox: había salido de Adult Swim en 2021 cuando su licencia expiró, pasando a FXX. Luego, con un acuerdo no exclusivo, pudo emitirse en ambas cadenas. "Adult Swim fue clave en nuestra historia, y estuvimos emocionados de traer de vuelta la serie", dijo Michael Ouweleen, presidente de Adult Swim.

La distopía animada

Obras como "Akira" (Katsuhiro Otomo, 1988) y "Ghost in the Shell" (Mamoru Oshii, 1995) influenciaron el cine y la televisión a nivel mundial, estableciendo una estética y profundidad filosófica que todavía resuena. En tiempos recientes, títulos como "Attack on Titan" (Hajime Isayama, 2013) y "Chainsaw Man" (Tatsuki Fujimoto, 2022) han consolidado el impacto del anime en la narrativa adulta, demostrando que la animación puede abordar temas políticos, filosóficos y existenciales con una madurez inigualable.

Más reciente, la antología "Love, Death & Robots" (David Fincher y Tim Miller, 2019) revolucionó la animación con su estructura episódica y su apuesta por una diversidad de estilos visuales y narrativos. Cada episodio es un experimento en sí mismo, lo que la convierte en una obra de referencia para el futuro del medio. Fincher y Miller, figuras clave en el cine y la animación digital, aprovecharon el impulso de Netflix para explorar con la serie temas como la inteligencia artificial, el transhumanismo y la fragilidad humana desde perspectivas únicas.

Por su parte, en modo tributo a la anterior, "Cyberpunk: Edgerunners" (Rafał Jaki y Studio Trigger, 2022) capturó la esencia del universo creado por CD Projekt Red y expandió la estética cyberpunk con una historia que equilibraba el espectáculo visual con una carga emocional poderosa. Studio Trigger, conocido por su estilo frenético y cinético en obras como "Kill la Kill", llevó al límite la representación del caos urbano y la desesperanza en un futuro distópico.

V de Venganza

La animación contemporánea ha dado paso a proyectos que no solo se destacan por su madurez temática, sino por su ambición estética y su construcción narrativa. "Arcane" (Christian Linke y Alex Yee, 2021) es un ejemplo magistral de cómo adaptar una franquicia de videojuegos con una calidad cinematográfica sobresaliente. Con una animación híbrida que mezcla el 2D y el 3D, la serie no solo expande el universo de “League of Legends”, sino que lo dota de una profundidad emocional y política que resuena más allá del medio.

"Primal" (Genndy Tartakovsky, 2019) es otra muestra del poder narrativo de la animación sin diálogos. Con un estilo visual minimalista y brutal, Tartakovsky crea una odisea prehistórica visceral que explora la supervivencia y la conexión primigenia entre sus personajes. Su capacidad para contar historias complejas solo a través de la animación y la música lo convierten en una obra maestra del medio.

"The Legend of Vox Machina" (Critical Role, 2022) surge de la cultura del role-playing y demuestra cómo el público contemporáneo puede impulsar la creación de contenido de alta calidad. Financiada inicialmente por crowdfunding, la serie captura la esencia de “Dungeons & Dragons” con un tono irreverente y épico, combinando humor, drama y secuencias de acción magistralmente coreografiadas.

Por último, "Samurai de Ojos Azules" (LeSean Thomas, 2021) y su segunda temporada por venir, consolidan la fusión entre la estética del anime y las influencias narrativas occidentales. Con una animación fluida y una historia que combina el western con el chambara japonés, la serie ofrece una mirada fresca y estilizada a la figura del ronin, explorando temas de identidad y venganza en un mundo ferozmente estilizado.

Otros superhéroes

Robert Kirkman, co-creador de "The Walking Dead", adaptó su propio cómic en "Invincible" (2021), una serie que retoma la esencia de las historias de superhéroes pero las descompone con una brutalidad y complejidad narrativa poco vistas en el medio.

A diferencia de otras propuestas del género, "Invincible" examina las consecuencias del poder y la violencia con una crudeza que rara vez se ha explorado en animación. El desarrollo de personajes, en particular la relación entre Mark Grayson y su padre, Omni-Man, se convierte en un vehículo para debatir sobre la moralidad, la lealtad y el sacrificio. Esta serie demuestra que la animación es capaz de ofrecer una visión más cruda y matizada del mito del superhéroe, desafiando la hegemonía de las producciones en live-action.

Por el lado de Max, han renovado “Creature Commando” para una segunda temporada, consolidando su papel como la primera serie dentro del nuevo Universo DC. Creada por James Gunn, la animación para adultos debutó el 5 de diciembre y aún emite su primera temporada de siete episodios. La serie sigue a un grupo de monstruos encarcelados enviados a misiones de alto riesgo. El elenco de voces incluye a Viola Davis, David Harbour y Alan Tudyk.

Gunn y Peter Safran, copresidentes de DC Studios, celebraron la renovación y destacaron el éxito previo de “Peacemaker” y “The Penguin”. Gunn, quien escribió todos los episodios de “Creature Commando”, expresó su entusiasmo por el proyecto: “Cada vez que trabajaba en Creature Commandos, era como Navidad para mí. Es un proyecto salvaje y emocionante, y el equipo ha hecho un trabajo increíble”. A pesar de estar inmerso en la dirección de Superman, Gunn siguió de cerca la producción de la serie, con Warner Bros. Animation y DC Studios apostando por expandir el universo compartido con historias innovadoras y un enfoque arriesgado.

Y Nickelodeon finalmente, ha dado luz verde a “Avatar: Seven Havens”, una nueva serie animada ambientada en el universo de “Avatar: The Last Airbender”. Con 26 episodios divididos en dos “libros”, seguirá a un nuevo Avatar (tras Korra) en un mundo devastado por una catástrofe. Perseguida como una amenaza y no como una salvadora, el Avatar deberá descubrir sus orígenes junto a su hermano gemelo para salvar los Seven Havens antes del colapso total.

Michael DiMartino y Bryan Konietzko, creadores de la franquicia, están detrás del proyecto. “Nunca imaginamos que estaríamos expandiendo este universo décadas después. Esta nueva historia está llena de fantasía, misterio y personajes increíbles. Prepárense para otra aventura épica y emotiva”, afirmaron en un comunicado. Además, se lanzará una película animada sobre Aang en 2026, nuevo contenido en YouTube y eventos conmemorativos en Comic-Con. Netflix, por su parte, continuará su versión live-action con dos temporadas más.

Está claro que la animación para adultos ha superado la etapa de simple entretenimiento irreverente para convertirse en un vehículo de exploración artística y narrativa. Con creadores que desafían las convenciones del medio y experimentan con géneros y estilos, el futuro del formato se vislumbra aún más ambicioso.

La creciente inversión en el medio por parte de plataformas de streaming como Netflix, Max y Amazon Prime Video asegura que la animación seguirá evolucionando, ampliando sus horizontes y consolidándose como un espacio donde la experimentación y la profundidad temática van de la mano con el espectáculo visual.

por R.N.