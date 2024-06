La mancha de Rolando: cómo termino la relación de Barbano y Marina Calabró

“A mi amor. Sí, Rolando, a vos”, fue la dedicatoria que Marina Calabró le dedico al periodista Rolando Barbano. Esas poquísimas palabras, en plena entrega del Martín Fierro de Radio, generó un tsunami mediático que traspaso todos los medios, llegó a las redes sociales y hasta generaron una ola de memes por varias horas en un trending topic único e irrepetible.

“Es lo que surgió del corazón y de las tripas”, explicó la hija del actor comico Juan Carlos Calabró a Nancy Duré luego de bajar del escenario. La panelista de Socios del Espectáculo le volvió a consultar sobre el motivo detrás de su dedicatoria a Barbano y la columnista contestó: “No es que se me ocurrió, me brotó”.

El domingo, la periodista de espectáculos obtuvo la codiciada estatuilla por su labor en Lanata sin filtro por Radio Mitre. Más allá del agradecimiento a sus padres Juan Carlos y Coca, a su hermana Iliana, y al conductor Jorge Lanata, la dedicatoria a su ex novio y compañero del ciclo radial quedo flotando en el aire. La transmisión televisiva obtuvo un primer plano de Bardano, que, con el gesto petrificado, solo acciono al beber de una copa de agua.

Un rato después, el periodista ganó la terna de Columnista de Policiales / Judiciales. El ambiente festivo de la gala esperaba algún tipo de reciprocidad a su ex pareja. Pero lejos de ello, salvo en coincidir con la dedicatoria a Lanata, el reportero les dedicó el premio a sus hijos, a sus padres, sus amigos y “la 271″. Algunos silbidos y abucheos se hicieron sentir en ese momento.

“Es como si hubiera cometido un pecado mortal. Maté a Kennedy. ¡Se armó un quilombo! Lo único que voy a decir es que, si herí o incomodé a alguien, pido disculpas porque, nobleza obliga. Pero es lo que me salió. También me genera una contradicción andar pidiendo disculpas, por lo que me brotó espontáneamente. Es raro”, expresó Calabró, en El Observador, en la tarde del lunes.

“Lo de las disculpas lo digo en serio porque, lejos de mí, estuvieron las ganas de incomodar o generar algo desagradable para alguien”. Haciendo hincapié en su expareja, que estuvo acompañado por su hijo Rocco en la ceremonia de premiación, Calabró expresó: “Pido disculpas, no al mundo, sino a quien corresponda”.

En la mañana del martes, Barbano fue abordado por los movileros televisivos, que aguardaban en la puerta de Radio Mitre, sobre si aceptaba las disculpas. “Obvio, pero no creo que ella tenga que pedirme disculpas por nada. Ella es una mujer preciosa, inteligente, adorable. Yo la quiero muchísimo y no tiene por qué pedir disculpas por nada. Gracias por estar acá, gracias por su trabajo, tengo que entrar a trabajar”, expresó Barbano, con cierta incomodidad, y añadió: “Estoy entrando a trabajar y están acá ustedes. Y no era lo que quería”.

Minutos antes del brevísimo reportaje al columnista de Lanata sin filtro, había llegado Marina Calabró a la entrada de la emisora. Los noteros de la televisión hicieron lo suyo y le consultaron sobre la situación sentimental entre los compañeros de estudio radial. “¿Son novios o no?”, fue una de las tantas preguntas que se hicieron oír en la puerta de la radio. A paso acelerado para llegar al edificio, la politologa respondió: “No, yo nunca dije eso ni él tampoco, así que no. Somos compañeros de trabajo. Pregúntenle a él”, y remató: “Necesito que esto termine, no quiero hablar más del tema”. Por el momento, los dos periodistas radiales sólo comparten la misma mesa en el estudio de radio.