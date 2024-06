Gran Hermano: así fueron los cruces picantes entre Furia y Ceferino Reato

El 7 de julio finaliza Gran Hermano y, a días de su última edición del ciclo 2023-2024, el programa arde en conflictos por dentro y fuera de la casa. Probablemente, la mecha se encendió con la sorpresiva eliminación de Juliana “Furia” Scaglione ante Martín “Chino” Ku, uno de los referentes más destacados del grupo Los Bro. Pero, el contenido también se destaca por el debate, sobre todo entre los eliminados y los panelistas, a los que llamó "Lo bebes renos" una ex participante que se encontraba en el piso.

El domingo, en la gala de eliminación del reality de TELEFE, la polémica participante analizó junto a Santiago del Moro y los panelistas del ciclo cómo se encuentra la competencia en esta instancia. Furia se mostró, fiel a su estilo, energética y de buen humor. Aunque, en el inicio de la emisión, mantuvo un tenso cruce con Ceferino Reato, uno de los analistas más implacables del programa y que ha cuestionado la estrategia de la entrenadora en diversas oportunidades.

“Entiendo el resentimiento de los EX, Furia los sacó y todos quedaron como perdedores. Hay que superar chicos”, señaló Santiago del Moro. Levantando el guante, el periodista le respondió al conductor: “¿Y Furia no es perdedora? ¿Entonces por qué está acá?” En ese momento, el duelo entre las dos figuras del ciclo comenzó. Un ida y vuelta de punzantes declaraciones.

“Ellos juegan personajes buenos, supieron jugar. Espero que el que se vaya sepa perder, no como otros que se fueron que no saben perder”, disparó de entrada el autor de Operación Traviata. “Él lo que expresa es lo siguiente... cuando un jugador es eliminado tiene que dejar de juego. Y él lo que nota en mí es que yo ya sentí que fui eliminada y sigo jugando”, respondió la ex concursante de inmediato.

Apodándolo a Reato como el “Rey de la tergiversación”, Scaglione lanzó: “¿Sabes lo que me gané? Me gané el amor de la gente. No hay ningún participante que haya ganado tanto como yo. Yo salgo a la calle y no puedo caminar”. La contestación del periodista fue más que punzante: “Pero te sacaron con el 62%”.

Entre tantas referencias a lo acontecido en la famosa casa, la ex concursante siguió el litigio. “Dale Ceferino, yo también lo amo es un gran hombre, pero solo quiero decirle que disparé 16 veces, amigo”, provocó Furia, frente al panelista que no podía dejar de reír. Pero, el momento “hot” llegó de la mano del público, ante las aclamaciones de la tribuna al grito de “Furia ya ganó”, la personal trainner sorprendida se levantó de su asiento y se inclinó mostrando sus atributos a los fans.

Muchos especulan que la participación de Furia dejara de ser un condimento más en el ciclo. La actitud provocadora de la joven de 33 años y su capacidad mediática debe ser algo que varios productores televisivos ya tienen en cuenta. Todo dependerá de la vigencia del contrato con GH y el mejor postor.