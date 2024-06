Pedro Brieger: quiénes son los periodistas que lo criticaron

“El asunto Brieger pone en evidencia la toxicidad infinita del parakirchnerismo cultural, ese clan de progres retóricos que no se reconocen k, pero que pululan alrededor obteniendo beneficios. Un mundo espantoso”, expresó Gustavo Noriega en su cuenta de la red social X. El periodista y crítico de cine puso su grano de arena sobre el debate de los presuntos episodios de acoso sexual por parte de Pedro Brieger.

“Hay un periodista muy conocido que tiene cinco casos de acoso sexual, pero como las cuatro periodistas acosadas y una secretaria de una universidad, donde era docente, no hicieron denuncias judiciales, entonces nadie informa y sigue trabajando como si nada”, anticipó Alejandro Alfie hace unos días en sus redes sociales. Horas más tarde, el periodista de Clarín, publicó una serie de testimonios que señalan a Brieger en distintos hechos ocurridos entre 1994 y 2019.

Según Alfie, las víctimas incluyen a una periodista de Télam, una periodista que lo entrevistó, una columnista de género de su propio programa de radio, una alumna de la escuela de periodismo TEA, y una secretaria de la Universidad de Belgrano (UB). En una crónica de los hechos denunciados, el periodista de Contacto Digital de Radio Rivadavia detalló en un hilo de la red social X cada uno de los casos.

Uno de los testimonios más crudos, replicados por Alfie, lo dio a conocer Cecilia Guardati que por entonces era periodista de Télam, en el año 2008, y fue a cubrir a Túnez la gira de la presidenta Cristina Kirchner. “En este tipo de viajes, la habitación se transforma en una oficina, así que jamás me imaginé lo que iba a pasar después ahí. Al llegar a su habitación, veo que tenía la puerta entreabierta. Entonces, ingresé y me lo encuentro a Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, hablándome y tapándose con una sábana, masturbándose mientras me hablaba. Yo me fui inmediatamente y nunca más le volví a hablar”, detalló el posteo.

Otros episodios fueron corroborados por periodistas y ex colegas del columnista de C5N. “Pedro Brieger acosó horriblemente a una secretaria de la carrera de periodismo de la UB a mediados de los 90. Cuando fue encarado rogaba por su mujer e hijos. Huyó de la Universidad y la víctima se sintió aliviada. Esta investigación llevó años y @alejandroalfie la concretó”, expresó Miguel Wiñaski en su perfil de X.

Entre las colegas que se pronunciaron sobre el tema, Mariel Fitz Patrick mensajeó: “Atención a esto que está contando Alejandro Alfie, sobre, al menos, cinco casos, de mujeres que vivieron situaciones de acoso sexual por parte del periodista Pedro Brieger”. También aporto en el hilo la periodista Romina Manguel respondiendo a un comentario sobre la falta de denuncia penal por los presuntos acosos producidos. “Porque el kirchnerismo pro iraní que lo defiende te hacía mierda. ¿O te hago un dibujito?”, respondió Manguel.

“La convicción real sobre la libertad de expresión como un valor se pone en juego cuando te toca defender ese derecho para quienes no piensan como vos, algo así sucede con el acoso sexual; si quien lo comete comparte tu ideología ahí es cuando para ser coherente no hay que callar”, destacó María O’Donnell. Por otra parte, la agrupación Periodistas Argentinas se hizo eco de las denuncias, compartiendo un tuit de Marcela Perelman. Hasta el momento, no hubo denuncias judiciales del hecho atribuido al ex periodista de la Tv Pública.

En un hilo de su cuenta, Tamara Tenenbaum dio a conocer su visión del escándalo y puso los acentos sobre cómo se dieron a conocer los casos. “Nadie puede denunciar un acoso o abuso si la víctima no lo hace. Mucho menos se puede echar o castigar a alguien por “rumores”, sin una denuncia concreta de una víctima, pensé que todas las personas con dos neuronas sabíamos eso”, detalló la escritora.

“No se trata solo de “poder” denunciar, se trata de que jamás te conviene, ni siquiera si tenés una buena posición pública. Lo pienso en mi caso y si encima de que me acosan después tengo que pasar dos años hablando de mi acosador, en lugar de hablar de mi propia obra me mato”, confesó Tenenbaum y concluyó: “Recuerden todo esto, la próxima que salga una denunciante y digan que lo hace para ser famosa, besitos”.