Qué dijo Rolando Barbano tras la renuncia de Marina Calabró a Mitre

Marina Calabró confirmó que renunció al programa de Radio Mitre donde trabajaba junto a Jorge Lanata, en el ciclo Lanata Sin Filtro. ''La renuncia estaba planteada desde el 19 de marzo, le pidieron que no se fuera porque es una persona fundamental de ese medio de comunicación. Nada tiene que ver Barbano. El único motivo es la reducción de su espacio: pasó de tener una participación de una hora, a tener de 15 a 5 minutos de tiempo para su columna'', explicó Ángel de Brito.

El conductor de LAM en su segmento streaming agregó que Calabró ''se siente decepcionada por esta decisión de la radio de acortar su columna'', y que cuando ''Radio Mitre le redujo cantidad de horas del programa por la salud de Jorge Lanata, de cuatro a tres, ahí Marina pasó de tener 60 minutos a tener 15, con suerte, y compartidos con otros columnistas''.

Al portal Teleshow, la periodista de espectáculos afirmó: ''Lo cierto es que fue una decisión que estaba masticando desde el 19 de marzo. Después vino el Martín Fierro y no quería afectar mis chances de pelearla. Entonces se fue dilatando un poco, pero era una decisión que veníamos hablando con Andrea Rodríguez y con Jorge Lanata desde marzo. Finalmente, llegó el momento de la partida, pero es estrictamente profesional. No hay ninguna razón oculta ni nada''

A todo esto, frente a la radio, su compañero de piso y ex pareja de Calabró, el periodista Rolando Barbano declaró: "Tristeza. Es una gran compañera y una número uno. Como ya he dicho muchísimas veces es admirable, una de las mejores periodistas de Argentina, y bueno es una pena". Sobre si sabía de esta situación de antemano, el especialista de judiciales lo reconoció y que fue por una cuestión profesional. En la respuesta, Barbano negó que sea por el escándalo sucedido en la entrega de los Martín Fierro de la Radio. "Marina tiene todo para seguir creciendo en su carrera. Es inteligente, culta y formada", detalló y agregó: "En el momento del Martín Fierro no estábamos de novios y no estamos de novio ahora".

“A mi amor. Sí, Rolando, a vos”, fue la dedicatoria que Marina Calabró le dedico al periodista Rolando Barbano. En plena entrega del Martín Fierro de Radio, realizado hace días, generó un tsunami mediático que traspaso todos los programas e impactó en las redes sociales, logrando un trending topic único e irrepetible.

La periodista de espectáculos obtuvo la codiciada estatuilla por su labor en el ciclo Lanata sin filtro por Radio Mitre. Más allá del agradecimiento a sus padres Juan Carlos y Coca, a su hermana Iliana, y al conductor Jorge Lanata, la dedicatoria al especialista de policiales y compañero del segmento radial quedo flotando en el aire.

Un rato después, Barbano ganó la terna de Columnista de Policiales / Judiciales. El ambiente festivo de la gala esperaba algún tipo de reciprocidad a su ex pareja. Pero lejos de ello, salvo en coincidir con la dedicatoria a Lanata, el reportero les dedicó el premio a sus hijos, a sus padres, sus amigos y “la 271″.

“¿Son novios o no?”, fueron una de las tantas preguntas que se hicieron oír en la puerta de Radio Mitre días después a la premiación. A paso acelerado para llegar al edificio, la politologa respondió: “No, yo nunca dije eso ni él tampoco, así que no. Somos compañeros de trabajo. Pregúntenle a él”, y remató: “Necesito que esto termine, no quiero hablar más del tema”.

“Obvio, pero no creo que ella tenga que pedirme disculpas por nada. Ella es una mujer preciosa, inteligente, adorable. Yo la quiero muchísimo y no tiene por qué pedir disculpas por nada. Gracias por estar acá, gracias por su trabajo, tengo que entrar a trabajar”, declaró el periodista, minutos después Barbano al llegar a la puerta de la radio.