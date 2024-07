De Toto Kirzner a Tronco: el streaming como mecha de las polémicas

“Resulta que en plena charla él le quiere explicar a Susana Giménez la angustia que está sintiendo al hablar sobre la adopción y que se ponga en tela de juicio su deseo de adoptar. Él se siente mal y le dice: ‘Susana, hay una chica de 5 años que por dos pesos le chupa la pi.. y yo con mi pareja, que le queremos dar un hogar, somos cuestionados. Entonces yo te pregunto a vos, Susana Giménez: ¿qué preferís: calle o Pepe?’”, relató Toto Kirzner en “Mi primo es así”, el programa streaming de Olga. El actor hizo referencia del reportaje a Pepe Cibrian en el ciclo de Susana Gimenez.

La narración, en cuestionable tono cómico, del hijo de Araceli González y Adrián Suar tuvo una dura replica por parte de Pepe Cibrian Campoy. El director teatral cargó contra el segmento integrado por Tomás Kirzner, Evelyn Botto, Martín Rechimuzzi y Noelia Custodio. “Es un tema muy grave, muy serio”, comenzó el hijo de la recordada actriz Ana Campoy en el programa televisivo Intrusos, conducido por Flor de la V.



La tergiversación de los dichos de Cibrian en la entrevista con Susana Giménez, en el marco de la lucha por el matrimonio igualitario y la adopción, molestaron mucho al director de “Drácula, el musical”.“Esto no es libertad, esto es meterse en una vida, afectar a una vida, personal, mía, sin control, meterse en mi casa y en mi intimidad. Yo sé que mi Instagram es público, pero no es lo que me destrozó, sino lo que acabamos de escuchar. Toda mi vida, como otros, he peleado por justicia, como mis padres en la Guerra Civil, como mi madre a los 13 años…. Esto es muy serio”, indicó el dramaturgo de 76 años.

“Empiezan a reírse de esto, de una lucha de años y años para defender una ley igualitaria, por la cual luché fundamentalmente en el Senado de la Nación y por la cual soy Ciudadano Ilustre, para que se puedan adoptar chicos y evitar que tres o cuatro hermanos sean desplazados el uno del otro, y ellos se matan de risa”, continuó el hombre al recordar la anécdota de una menor que debía ofrecer trabajos sexuales para sobrevivir.

Finalmente, Cibrian Campoy concluyó: “Se ríen de una forma espantosa. ¿A algunos de ustedes le pasó esto? ¿A alguno de sus hijos les pasó esto? Por lo único que yo he luchado, algunos de los muchos niños que fueron adoptados por parejas del mismo sexo, con amor y ternura, dándole una dignidad en la vida y ustedes no se lo dan, esto es una cosa inhumana. El streaming es responsable de esto, ¿pero qué tenemos que decir?”.

Casi en coincidencia, otra polémica surgió en el streaming. El conductor de “Neura Delayed Knight”, programa conducido por Sergio "Tronco" Figliulo, asumió la responsabilidad sobre el incidente ocurrido el viernes pasado, cuando un oyente envió unos audios con referencias al cáncer y a la pedofilia. "Lo que yo atiné a hacer ante esa barbaridad fue reírme de los nervios”, confesó el comunicador.

“Estoy enojado con lo que pasó y estoy enojado conmigo. Se nos ocurrió hacer un programa de humor, abrimos los teléfonos y te podés encontrar con cualquier cosa. Pero lo importante es el tema de la no reacción. Lo que yo atiné a hacer ante esa barbaridad fue reírme de los nervios”, explicó Figliulo que al día siguiente, en una transmisión especial, pidió disculpas por lo sucedido. Por otro lado, la persona responsable de la transmisión de los audios fue desvinculada.



“No le peguen a Neura, porque acá todos los programas son autónomos. Ensuciar a Neura con esto es una boludez. Me parece una barbaridad lo que sucedió y me hago cargo. Está condenado absolutamente por nosotros”, concluyó, exonerando de responsabilidad al lugar donde trabaja. Alejandro Fantino, uno de los socios de la plataforma streaming, salió a disparar contra lo ocurrido en su medio. Este lunes, anunció que el programa en cuestión ya no estará más al aire, así como el encargado de “darle play al horrendo audio".

"Yo no tengo ningún tipo de injerencia sobre ese contenido que Tronco lleva adelante con su equipo. Yo tengo responsabilidad sobre lo que pasa acá, en Multiverso”, comenzó diciendo el periodista y agregó: “Yo estaba en mi casa el viernes y me enteré el sábado de lo que había ocurrido. Como me sentí difamado por un montón de gente, voy a tomar acciones legales contra todos aquellos que han manchado mi buen nombre y honor, cuando yo no tuve absolutamente nada que ver con este hecho aberrante, repudiable y asqueroso”.

por R.N.