En el streaming de Moria Casán hablaron de Tamara Pettinato: “Un gato de café con leche”

“Que soy puta, que soy petera, que esto, que me acosté con el presidente, atáquenlo a él, no me ataquen a mí. Por culpa de estas putitas de café con leche, porque tenes un viejo, presidente, ¿vos te vas a cogerlo gratis?”, expresó Barbie Di Rocco, la panelista trans del programa streaming "Nave nodriza", conducido por Moria Casán.

En el ciclo de la plataforma "Picnic extraterrestre", la columnista se refirió a la polémica de los videos protagonizados por Tamara Pettinato y grabados por Alberto Fernández. “Una reverenda forra, porque le está sacando el laburo a los gatos. ¿Cómo vas a coger con el presidente de onda? ¿Estás loca?”, cuestionó Di Rocco.

“Es un gato de café con leche. No podes por un café con leche tirarle la goma al presidente. Sos boluda”, concluyó la panelista. “Decían que tenían una relación de confianza”, intervino Casán. “¿Qué confianza?”, cerró implacable Barbie di Rocco.

La difusión de los dos videos grabados en el despacho de Casa Rosada, por un celular perteneciente al ex presidente en el que se lo escucha conversar con la actriz, indignaron a la opinión pública. Esto provoco una serie de reclamos y apuntalamientos en las redes, tanto contra el dirigente político como a la conductora del ciclo Final feliz de la plataforma Blender.

“Que soy puta. Que soy gato. Que soy prostituta V.I.P. Que tengo una asociación ilícita. Que fui a pedir por mi hermano, para que me protejan. Que también me quise levantar a Milei. Que me escapé. Que me escondí. Que me fui al sur del país a esconderme. Que me voy a ir a vivir a otro país. Que fue en pandemia, cuando no se podía salir”, declaró, en su momento, la animadora en su segmento streaming.

La semana comenzó durísimo para Pettinato. La expanelista se dio por despedida del ciclo televisivo Bendita TV de El Nueve cuando le propusieron tomarse unos días de receso. “No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes, cuando no estuve. Se dan el lujo que esta semana no vaya porque las redes dicen...”, leyó al aire Beto Casella un mensaje proveniente de su colega anunciando su alejamiento del programa.

por R.N.