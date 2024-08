Kun Agüero se enojó con el streamer Davo

Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Sudamericana, tras caer derrotado como visitante frente a Cruzeiro de Brasil por 5 a 4 en la definición por penales. La definición de los doce pasos se dio luego de haber finalizado el encuentro 2-1, en favor del conjunto brasilero, dentro de los noventa minutos reglamentarios por la revancha de los octavos de final.

El resultado conmovió a los más fanáticos de “la mitad más uno”. Entre los afectados se encontraba el streamer deportivo Davo Xeneize, influencer y reconocido simpatizante de los dirigidos por Diego Martínez. Varios colegas trataron de contactarse con el joven David Dávila, entre ellos Cozcu y el mismísimo Kun Agüero.

“¿Qué haces Cozcu? ¿Todo bien? Estoy en stream. La verdad que no tengo ganas, amigo. No es con ustedes, es simplemente que no tengo ganas de meter un discord hoy, después de que Boca pierda. Sepan entenderme. Abrazo grande”, fue el mensaje de voz que Davila envió, mientras se estaba grabando en vivo para su canal, al streamer Cozcu.

En ese momento, Cozcu se encontraba junto con Sergio “Kun” Agüero. La reacción del hincha de Boca indignó al exjugador de la selección nacional. “Bueno, listo, ya está. Davo no queres hablar, listo. Yo tampoco te llame, listo. Cozcu te quiso hablar de onda. Lo limpiaste. Bien. ¿Pero sabes qué pasa Davo? Nunca escupas para arriba, Pá. Porque te puede caer de vuelta. Mira que esto da mucha vuelta. Seguramente, no necesitas de nadie, pero va a haber algún momento que vas a necesitar de alguien”, le replicó el exfutbolista de Independiente.

La implacable respuesta del ex de Gianinna Maradona fue advertida a Davo por sus followers. “Te están diciendo que sos un agrandado. ¿Quién te crees que sos?”, leyó el streamer y comentó: “¿En serio me está diciendo eso? Bueno. ¿Qué puedo decir yo? A ver, no soy ni agrandado, ni me creo más que nadie. Simplemente, Boca viene de quedar afuera y no tengo ganas de hacer un discord con alguien. No es algo con él”.