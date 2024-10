El verdadero Lobo de Wall Street elogió a Javier Milei

“Jordan Belfort, el verdadero Lobo de Wall Street, habla de la situación de la Argentina…”, posteó el usuario Dr. House en su cuenta de X. Con esa expresión, uno de los más reconocidos trolls libertarios de la red social de Elon Musk compartió un fragmento de un reportaje que realizaron al legendario trader estadounidense en la plataforma streaming Neura.

“Creo que fue mi esposa Christina quien me hablo la primera vez de él. Y su padre es un gran admirador de Milei, un hombre de negocios muy exitoso en su área de visión. Y, ya sabes, lo interesante es que es un enigma. Lo curioso es que siempre hemos pensado que Argentina tiene todo ese potencial”, destacó Jordan Belfort al ser consultado por su admiración al presidente argentino.



Quien fuera la controversial celebridad que inspiró a Martin Scorsese a dirigir el film “El lobo de Wall Street” en 2013, visitó el país. Casado con la modelo cordobesa Cristina Invernizzi, Belfort fue representado por Leonardo DiCaprio en la aclamada cinta hollywoodense. El film fue nominado a varios premios, incluidos cinco en la 86.ª edición de los Premios Óscar: mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor actor (para DiCaprio) y mejor actor de reparto (para Jonah Hill).

“Recursos naturales increíbles, toneladas de minerales, tierras agrícolas, vino, una población educada”, enumeró el estadounidense sobre el país y recordó que “en los años 40, Argentina era uno de los tres países más ricos y exitosos del mundo”.y remató: “Luego, ya sabes, pasaste por una crisis tras otra”. Además, reconoció que nunca entendió “lo de Evita” y señaló que las ideologías socialistas nunca funcionan en ningún lado, refiriéndose al peronismo.



“Pero cuando vine aquí y comencé a salir con alguien, me case y conocí a su padre. Y le pregunté ‘¿qué está mal en este país?’ Es el gobierno. Es el país peor gobernado. La cantidad de fraude, corrupción y malversación. Y además la cantidad de personas que tienen planes que no funcionan y que están explotando el sistema. Y tienen cinco planes. Es un gobierno completamente disfuncional”, destacó el inversor, ex imputado por delitos financieros en EE. UU..

“Todos los que conozco estaban rezando para que Milei fuera elegido”, afirmó Belfort instó a que su país imite al líder de La Libertad Avanza, quien “tomó una motosierra para asestar el golpe”. “Estados Unidos es lo que debe hacer, y tiene que aprender de Milei”, señaló, y arengó: “Sé que es amigo de Elon Musk, y que él planea hacerlo si gana Donald Trump. Esto es algo bueno, no solo para Argentina; todo el mundo lo debe tener en cuenta”.