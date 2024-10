Cipaya: cómo fue el cruce entre Ofelia Fernández y Eduardo Feinmann

“Las políticas están encaminadas a que muchas universidades no se pueden sostener”, sostuvo Ofelia Fernández, en un diálogo televisivo con Eduardo Feinmann por La Nación +, y añadió: “Los principios ideológicos que tiene son esos”. La ex legisladora porteña y referente del Frente Patria Grande estuvo presente en la marcha federal universitaria y, en medio de la entrevista, el periodista hizo un curioso señalamiento.

“Te veo con una gorra cipaya de los New York Yankees”, apuntó el conductor. “Es una gorra canchera, es una linda gorra”, replico la líder estudiantil, pero, sin perder la oportunidad, Feinmann continuó: “Pero no es nacional y popular. No dice UBA”. Tomándoselo con humor, Fernández le respondió: “Uno no tiene que irse vestido de lo que uno piensa”. Por supuesto, el cómico fragmento del reportaje fue editado y viralizado en redes por el usuario mileista Agarra la pala.

La tónica humorístico y ácida, utilizada por el periodista, fue el condimento que recurrió para hacer más ameno las larga argumentaciones, por parte de Ofelia Fernández, en defensa de la universidad pública. “No es sorpresa, a mí el gobierno de Javier Milei no me gusta”. Y agregó: “No es mi primera marcha por la educación, lo hice durante el gobierno de Cristina, lo hice en el gobierno de Macri y lo hice siendo legisladora”.

En el mano a mano, Feinmann recalcó que “para el gobierno esta es una marcha ideologizada, política y destituyente”, pero Fernández respondió que el oficialismo debería “sacarse la soberbia de encima” y entender que “mucha gente que los votó les está diciendo ‘acá no te metas’”. Desde su posición, la dirigente de UxP afirmó que el gobierno de Javier Milei “es medio un circo”, porque llegó al poder con promesas de ajuste a la “casta” política y “la casta resultaron ser los jubilados y la comunidad universitaria”.

Por otra parte, distintos medios cubrieron la masiva protesta que se realizó en todo el país. En un estudio comparativo realizado luego de la masiva marcha universitaria de este miércoles 2 de octubre, se determinó que, en relación con la manifestación realizada el 23 de abril pasado, bajó la cantidad de visualizaciones de videos en vivo a través de internet en todos los canales de noticias.

El análisis de la consultora Rating Streaming permitió, a través de la comparación en las distintas franjas horarias, establecer con precisión la diferencia que se registró en los cinco principales canales de noticias. Siempre tomándose en cuenta el punto más amplio de diferencia entre una marcha y otra.

Según los analistas de la consultora, resultó claro que la mayor baja porcentual fue en LN+, donde los views cayeron un 35,9% a las 17.30 (47.750 visualizaciones en la marcha de abril contra 30.587 en la de este miércoles). En orden descendente, también se registraron diferencias en Crónica (27,2%, a las 17.45), C5N (18,9%, a las 18), A24 (14,8%, a las 17.30) y TN (9,6%, a las 18).



En el total de los cinco canales, el diferencial también fue negativo, con el margen más amplio a las 18: un 17,2% menos de visualizaciones para la manifestación actual (174.576) en relación con la anterior (210.737). Por último, si se toma en cuenta el punto más alto de visualización de videos durante el horario de la marcha, fue TN la señal que alcanzó la mayor cantidad de views, cuando a las 17.45 registró 68.323. C5N figuró segundo (51.076 a las 17.45), detrás LN+ (38.541 a las 18) y más lejos quedaron Crónica (12.760 a las 17.30) y A24 (7.863 a las 17.30).