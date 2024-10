 El bochorno del rector de la UBA en una entrevista radial

“La discusión es por tres mil quinientos millones de pesos. Entiendo que eso es lo que usted dijo. Quería ratificarlo”, interrogó el periodista Willy Kohan a Ricardo Gelpi. El rector de la Universidad de Buenos Aires, en diálogo con el programa “Esta Mañana” por Radio Rivadavia, se demostró evasivo y desconcertado sobre el presupuesto que maneja su universidad.

“No tengo el número final, porque son números tan grandes”, respondió Gelpi y, ante la suspicacia de los periodistas, agregó: “El número es el doble de lo fijado o pensado en el presupuesto 2025. La mitad, la mitad”. Ante lo señalado, Kohan arremetió: “Le digo por qué tres mil quinientos millones de pesos son tres millones de dólares”.

Ante la postura dubitativa del titular de la UBA, los periodistas insistieron: “¿Lo maneja usted los números o lo maneja Yacobitti, el vicerrector?". Con una pausa de segundos, Gelpi contestó con un breve: “Lo maneja toda la gestión, obviamente”. La poca aclaración sobre los números, por parte del académico, provocó la intervención del conductor del programa, Marcelo Longobardi.



“Una cosa es el presupuesto que usted reclama que es el doble y el actual, ¿a eso hay que agregarle el aumento de los salarios?”, preguntó el periodista. El rector, acorralado en la conversación, asintió. Longobardi repreguntó: ¿Y eso cuanto da? “Es un treinta o cuarenta porciento. No sé bien la cifra, no sé el valor absoluto, digamos. No sé cuanto es. Pero el porcentaje es ese”, trató de explicar Gelpi, con los interlocutores asombrados por la falta de conocimiento y detalle sobre el tema.

Este miércoles, Javier Milei enfrentará una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria, la segunda en sus casi diez meses de mandato. La movilización se enmarca en el rechazo al veto presidencial de la ley que recompone el financiamiento de las casas de altos estudios, pero también en medio del reclamo por el ajuste en gastos de funcionamiento y en el salario tanto de docentes como de no docentes.

En los primeros ocho meses del año, los giros acumularon una caída del 33,5% respecto al mismo período del año anterior, equivalente a una caída de $746.585,89 millones, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) aseguró que la pérdida del poder de compra acumulada es del 9,2% respecto a diciembre.



Sin embargo, la cartera a cargo de Sandra Pettovello destacó que “este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos”. En un mensaje emitido desde el ministerio de Capital Humano bajo el título “Estamos a favor de la educación universitaria” detallaron la réplica.

En el documento de cuatro carillas, el cual incluye las políticas de educación, el ministerio indicó que “es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas” y señaló que el gobierno nacional “está al día y paga para que los profesores estén en las aulas, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada”.

Además, rechazaron “que las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo” y expresaron: “La marcha es política y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes”. El comunicado finalizó: “Las universidades públicas han decidido rechazar una propuesta de aumento salarial adicional del 6,8%” para octubre, equivalente a $17 mil millones mensuales y $56 mil millones acumulados hasta fin de año, "lo que impacta directamente en el sistema educativo”.

Por último, el presidente avisó en varias oportunidades que vetará cualquier ley sancionada por el Congreso que implique un gasto que atente contra el equilibrio fiscal, es decir, que no tenga un financiamiento detrás. Incluido la ley que recompone el financiamiento de las universidades, pero también en medio del reclamo por el ajuste en partidas de funcionamiento y salarios docentes.