Milei apuntó contra el novio de Lali Esposito

“Lindo recordar este momento en que los periodistas en el video festejaban la suba del dólar augurando la caída del gobierno… por suerte como los KuKas que son no saben un pomo de economía y el video los deja en total off-side frente a la sociedad... VIVA LA LIBERTAD CARAJO", rememoró el presidente Javier Milei en cuenta de X.

El mandatario libertario reposteó un fragmento de La Fábrica de Jingles, el ciclo streaming conducido por Pedro Rosemblat y su equipo, de la plataforma Gelatina. En el breve video, subido por el troll libertario Traductor, se observa al actual novio de Lali Esposito festejando la última suba del dólar blue al ritmo de la cancion “I will always love you”, el tema icónico de Whitney Houston.



“El dólar blue bajó $310 pesos desde que los kukas celebraron su suba. Los kukas odian a Argentina y no entienden absolutamente nada de economía. O sea, -20,65%”, destacó en el posteo original Traductor. El usuario mileista se define como “SOCIO DUEÑO DE GRUPO CLARÍN. Fundador de la OGT (Oficina de Gordos de Twitter) Científico CONICET. Intelectual de Miller. Ateo del Estado. Ahorrista en pesos”.

“Subió el dólar blueeee”, es la letra reinterpretada que, de forma cíclica, Rosemblat celebra. Por supuesto, no es la primera vez que tanto el presidente libertario como el ex “Cadete” de Roberto Navarro se apuntan por redes sociales. Sobre todo, hace unos meses, cuando en una entrevista al mandatario, emitido por La Nación +, Milei se refirió a la cantante pop como "Lali Deposito", provocando una réplica del novio de la cantante.



En plena promoción de su nueva canción “Fanático”, con soslayadas referencias hacia el jefe de Estado, Lali Esposito fue entrevistada durante su visita a Pop Radio. La cantante recordó con humor la peculiar ocasión en la que se cruzó por primera vez con su actual pareja, compartiendo una anécdota divertida sobre el día en que conoció Rosemblat.

"Yo estaba espantosa, me había disfrazado del meme de la Barbie que está toda destruida, que dice ‘estoy bien’. De esto me fui yo, una boluda”, recordó la artista y agregó: “Le hablaba y tenía toda la cara hecha un desastre. Ahí no pasó nada, pero tuvimos buena onda”.

por R.N.