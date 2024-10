Escándalo en Mexico por un periodista al que despidieron en vivo por criticar al oficialismo

“Un periodista mexicano habló mal de la gobernadora de Baja California en México; la mujer es del partido MORENA de López Obrador y Claudia Sheinbaum. El director bajó al estudio y lo despidió en vivo durante la transmisión”, posteó Emmanuel Rincón en su cuenta de X. El periodista oriundo de Miami compartió un fragmento del noticiero mexicano Ciudadano 2.0.

En el ciclo informativo, el conductor Gustavo Macalpin presentó de forma imprevista al director general de canal 66, el licenciado Luis Arnoldo Cabada Alvidrez, que se acercó al estudio. “Vengo agradecerte estos seis años de trabajo. Este trabajo tan intenso que has hecho. Has cumplido un ciclo y haces un trabajo extraordinario”, destacó el directivo de la emisora.

Con un simulado desconcierto, el periodista agradeció el cumplido de Cabada Alvidrez. “Te agradezco, hasta este momento, lo que has hecho. Pero sobre todo la entrega. Porque, fundamentalmente, has sido un hombre entregado a sus proyectos”, reconoció el empresario y concluyó: “Pero todo tiene un ciclo en la vida. Este es tu último día”. Macalpin con cierta incredulidad interrogó al director del canal, y este con una tibia sonrisa asintió el despido.

“Muchísimas gracias y a la orden”, agradeció el conductor. Y tras retirarse el directivo del medio, el conductor señaló: “Pues ahí lo tiene usted, querido tío y querida tía. ¿Una sorpresa?”. Todavía sin salir del asombro, el futuro ex presentador del canal de Baja California reconoció: “Una manera bastante extraña de que se informara. Pero bueno, yo muy contento con ustedes, de la oportunidad que he tenido a lo largo de, si no me equivoco, 6 años y medio”.



El hecho, emitido en vivo en el país azteca, ha desencadenado una serie de críticas en diversos medios por la forma en la que fue informado Macalpin de su desvinculación con la empresa oriunda de la región de Mexicali. Aparentemente, según conjeturan varios periodistas y portales, lo acontecido se refiere como un acto de censura gubernamental.

En anteriores emisiones, el presentador habría criticado al esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Tanto Canal 66 como el periodista, han fijado una postura más allá de lo visto en la emisión del programa en directo. Por otro lado, el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, publicó en X su indignación por la forma en que el periodista fue despedido y criticó la censura a los medios de comunicación en aquel estado.