Los memes por la eliminación de Nacho Elizalde de Bake off y su salida de LUZU

“De manera muy justa, creo que me tengo que ir. No por la cocinada, sino porque falté y, al faltar, el resto hizo más pruebas que yo”, declaró Nacho Elizalde en su eliminación de Bake off y agregó: “La única manera que se podía quedar Edul era yo faltando”. El streamer y exintegrante del ciclo Nadie dice nada de LuzuTV quedó en la cuerda floja junto con Gastón Edul, pero para Damián Betular, Christophe Krywonis y Germán Martitegui el mejor plato correspondió al periodista deportivo.

“Me quiero morir. Todos creo que saben lo que me importaba esta competencia, lo que quería ganar, todo lo que disfruto, aprendo y el esmero que le pongo. Entiendo que me tengo que ir porque si no es injusto para el resto. Quería irme de la mejor manera, así que, que les hayan gustado los cupcakes, para mí es la mejor manera de irme. Siempre en la mía, haciendo lo que soy”, expresó con emoción el influencer.

Nacho Elizalde quedó fuera del juego por segunda vez con su “ramo de cáctus” que no convenció al jurado en cuanto a los estético, pero que al menos gustó en sabor. La exposición en el programa televisivo, conducido por Wanda Nara, posicionó al streamer como trending topic en las redes sociales. Pero está no fue la única despedida del conductor, tan sólo hace unos días atrás, se anunció la partida de Elizalde de "Nadie dice nada" (Luzu). "Tomé una decisión... no pensé que iba a llorar. Como saben, soy una persona muy cambiante y necesito desafíos nuevos, probar cosas y decidí irme de este programa en busca de no sé qué, de probar cosas nuevas", declaró al aire el influencer. Por supuesto, los memes se hicieron presentes en los hilos virtuales.

El infaltable meme de Los Simpsons con Elizalde rodeando por todos lados a Homero.

Eva Perón contemplando un busto de Nacho Elizalde.

"¿Alguien más conoce a Nacho Elizalde?", la referencia del ex participantes de Bake off en uno de las secuencias del film "Relatos Salvajes" de Damián Szifron.

La versión Franco Colapinto de Nacho Elizalde, dos de los más nombrados en redes sociales.

"Creo que amo a Nacho Elizalde", otro meme de la familia amarilla homenajeando al streamer.

Sin su participación en Bake Off y sin su ciclo en Luzu TV, ¿Elizalde volverá a su origen organizando la fiesta Polenta?

por R.N.