Cristina Pérez le contestó a Eduardo Feinmann por acusarla de usar choferes del Estado

“Será verdad que hay un ministro de este gobierno…”, anticipó Eduardo Feinmann, haciendo uso del suspenso en su programa televisivo de A24. El periodista, sin mencionar nombres, continuó: “Será cierto que hay uno de ellos, que a su mujer le da un auto del Ministerio para llevarla a trabajar. Creo que tiene dos laburos, con custodia y con auto del Ministerio. ¿Será cierto? Yo tengo entendido que sí. Sé qué auto es, hasta sé de qué color es”.

La arremetida del ex conductor de LN+ mantuvo a los compañeros de mesa expectantes. Feinmann lanzó en menos de un minuto un rumor que presumiblemente vinculó a la periodista Cristina Pérez y su pareja, el ministro de Defensa de la Nación Argentina, Luis Petri.

Lejos de evadir los rumores, la periodista de "Siempre+" utilizó las redes sociales para desmentir a su colega. “Ante versiones confusas quiero contarles que el medio de transporte en que asisto a mi trabajo es el taxi. Que lo pago de mi bolsillo como todos y cada uno de mis gastos. Que no sé manejar, no tengo auto y que tengo cuatro trabajos que me permiten total autonomía. Que tengan un lindo viernes”, posteó Pérez en su cuenta de X.

Hace un par de semanas, la misma conductora televisiva afirmó que el entorno presidencial ofrecía reuniones con Javier Milei a cambio de coimas. “Hay gente que por lo bajo dice que hay un círculo que ofrece o pide plata a cambio de acercar a empresarios al presidente”, aseguró.

“Ya tiene que haber, si es que ocurre, un sistema para controlar ese lobby”, aseveró la periodista de LN+ y detalló: “No te estoy diciendo esto por suposición. Por lo menos tres fuentes me hablaron de situaciones de este tipo. Es más, ese entorno puede llegar a ser capaz de cobrar y de nunca sentar a Milei con la persona que le ofreció este servicio”.

Las declaraciones publicas de Cristina Pérez ocurrieron en medio de la polémica que envuelve al gobierno tras la difusión que hizo el mandatario de la criptomoneda Libra. La información vertida impacta sobre Karina Milei, secretaria general de Presidencia y hermana del jefe de Estado, quien se presume autorizó el ingreso a la Casa Rosada de Mark Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, implicados en el denominado caso de la “cripto-estafa”.

por CEDOC