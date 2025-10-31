Por qué se recalentó la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo tras el triunfo

El domingo, en el búnker de la hazaña, Javier Milei intentó ser ecuánime a la hora de los agradecimientos. Dejó que hablara su hermana Karina antes que él, para que firmara el triunfo. Pero enseguida, cuando le tocó su turno, les levantó el brazo por igual a ella y a su asesor estrella, Santiago Caputo: “Los dos arquitectos de la victoria”, los definió, salomónico. Sin embargo, detrás de esos paños fríos que trata de poner el Presidente -cansado ya del avance de la secretaria general sobre el consultor-, la pelea no afloja. Al contrario, el inesperado resultado de las elecciones solo hizo que recrudeciera. Veamos.

Antes del domingo, Milei había sorprendido con la posibilidad de que “Santi” Caputo saliera de las sombras y asumiera un cargo formal en la que sería la segunda fase de su gobierno. Hasta ahora, el consultor tiene un contrato con la Casa Rosada y está anotado ante el fisco como simple monotributista, a pesar de manejar a control remoto varias de las cajas más millonarias de la administración libertaria. Enterado de esa novedad, Caputo fue por todo: hizo correr la versión, entre sus muchos periodistas amigos, de que a partir del lunes 27 sería el nuevo jefe de Gabinete. Pero algo pasó en el medio: el triunfo que cambió los planes y el veto de Karina. Ese mismo domingo, en el búnker, el primero en hablar fue Guillermo Francos, quien hasta horas antes parecía con un pie afuera del Gobierno debido al supuesto empoderamiento de “Santi”, que pretendía su cargo. Ahora, en cambio, confirmado por la hermana del Presidente, luce más firme que nunca y funciona como “tapón” ante las aspiraciones de Caputo. ¿La Jefatura de Gabinete? No, esa ya está ocupada.

No solo que Karina obturó el ascenso de su adversario interno a un cargo importante, sino que además ratificó la influencia de sus operadores, los primos Menem, Martín y “Lule”, como armadores de la campaña que culminó en éxito. Antes de la elección, Caputo había pedido la cabeza de los riojanos, salpicados por el escándalo de las coimas en Discapacidad, para “descomprimir” la situación ante la opinión pública. Milei estuvo a punto de comprar la idea, sobre todo con “Lule”, pero su hermana intercedió e impidió que nadie se fuera. Caputo y los Menem se detestan con toda el alma. Y tras la victoria, que los atornilló a sus puestos, son los riojanos los que ahora avanzan sobre el asesor y hacen circular la versión de que Karina prontó podría sacarle las cajas que hoy maneja, desde la SIDE a ARCA (la ex AFIP) e YPF. ¿Sucederá?

Caputo está convencido de que su contribución al triunfo electoral fue más importante que el de Karina y los Menem, y es por por eso reclama un premio acorde a las circunstancias. Fue “Santi”, a través de su allegado Leonardo Scatturice y del socio nortemaericano del lobbista, Barry Bennett, quien logró los últimos dos encuentros entre Milei y Donald Trump y el consiguiente salvataje económico que permitió que los libertarios llegaran con vida y aire a las elecciones. Sin la ayuda del Tío Donald, otro hubiera sido el cantar.

Pero si Caputo se anota ese poroto en su cuenta, Karina no se lo reconoce. Y mientras le sigue taponando su ingreso al Gabinete, se entretiene con recortale, poco a poco, sus facultades. La guerra promete seguir y está cantado quién será la vencedora.