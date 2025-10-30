Feinmann contra la candidata peronista Caren Tepp: "Moralmente no es apta"

Eduardo Feinmann encendió la polémica al apuntar directamente contra Caren Tepp, primera candidata de Fuerza Patria en Santa Fe. “No deberían dejarla asumir. Moralmente no es apta para estar en la Cámara de Diputados”, escribió en X (@edufeiok). Para el periodista, referente mediático del oficialismo libertario, la dirigente rosarina simboliza un progresismo “ideologizado” que predica transparencia pero aparece envuelto en prácticas cuestionadas. Su mensaje se viralizó y volvió a colocar en el centro a una figura que mezcla militancia territorial, feminismo y denuncias judiciales.

Tepp, licenciada en Ciencia Política y una referencia de Ciudad Futura —espacio que nació de movimientos sociales en Rosario— construyó su perfil político a partir de la lucha por el acceso a la tierra y el urbanismo inclusivo. Vivió dos años en una carpa resistiendo desalojos en Nuevo Alberdi y desde 2015 ocupa una banca en el Concejo Municipal, donde impulsó agendas de género, cuidados y vivienda. Su discurso se apoya en la cercanía con los barrios y en su rechazo a las políticas de Milei, a quien acusa de promover una salida “autoritaria”.

El cuestionamiento central que usa Feinmann para acusarla de falta de moralidad es una investigación por malversación de fondos públicos que involucra a Ciudad Futura. La denuncia —presentada por los apoderados de Provincias Unidas— señala movimientos financieros irregulares de una ONG santafesina, que habría pagado más de 20 millones de pesos para publicidad en redes sociales. Para críticos del kirchnerismo, la causa erosiona su bandera ética y muestra una supuesta contradicción entre su discurso de transparencia y su manejo interno.

A esto se suma un episodio de 2017 que sus detractores señalan como antecedente ideológico: Tepp y su pareja política, Juan Monteverde, intervinieron para frenar un desalojo ordenado judicialmente en un terreno ocupado. Aunque la justicia había fallado a favor del propietario, ambos presionaron para que no se utilizara la fuerza pública. Sectores libertarios y medios afines lo presentan como evidencia de desprecio por la propiedad privada y simpatía por experiencias políticas radicalizadas; fotos históricas del espacio junto a figuras del chavismo alimentan ese relato.

Tepp rechaza las acusaciones y asegura ser blanco de una campaña sucia. Denunció “fake news”, incluidos afiches falsos que la asociaban con expropiaciones o emisión descontrolada. Se presenta como una dirigente joven, feminista y cercana a la comunidad —fue parte de la primera lista compuesta íntegramente por mujeres en 2017— y afirma que enfrentar a Milei implica “frenar la mentira y defender la democracia”.