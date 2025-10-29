Quiénes son los cuatro peronistas que fueron por afuera, sacaron 6 puntos e hicieron que pierda Fuerza Patria

El 26 de octubre, Diego Santilli de La Libertad Avanza le arrebató la provincia de Buenos Aires al peronismo por 0,62 puntos: 41,45% contra 40,83% de Jorge Taiana en Fuerza Patria. La diferencia fue de apenas 46.600 votos. Pero la derrota no vino solo de afuera. Cuatro peronistas que rompieron la unidad, todos fuera de la boleta oficial, sumaron 6,03% del total: votos que, de haber ido al PJ, habrían cambiado la historia.

Florencio Randazzo, exministro del Interior de Cristina Kirchner y hoy referente de la “tercera vía” peronista, sacó 2,23%. El hombre que en 2017 desafió al kirchnerismo con su propio frente volvió a dividir el voto justicialista, especialmente en el interior, donde su discurso de “sentido común” y federalismo caló en sectores desencantados con el ajuste de Milei y el populismo K.

Santiago Cúneo, periodista ultranacionalista y líder del Partido Nuevo Buenos Aires, logró 1,4%. Con un discurso de mano dura contra la corrupción, el narcotráfico y la “agenda globalista”, capturó al peronismo conservador del conurbano norte. Su campaña, llena de banderas argentinas y críticas a Cristina y al Fondo Monetario, sorprendió por encima de lo esperado.

Alberto Samid, el mítico “Zar de la Carne” del menemismo, regresó con 1,27%. A sus 77 años, el empresario que fue secretario de Comercio en los ‘90 y pasó por el exilio, volvió con un mensaje patriótico, defensa de los jubilados y soberanía alimentaria. Su boleta violeta mordió fuerte en La Matanza y el oeste, donde muchos ex K optaron por él antes que por Taiana.

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría desde 2015 y crítico feroz de La Cámpora, cosechó 1,13%. Tras haber roto con Máximo Kirchner, armó su propia lista para defender la gestión municipal y el peronismo “duro” de los intendentes. En su distrito, donde sacó 21%, debilitó a Fuerza Patria hasta dejarla en 27%, facilitando el triunfo libertario.

La boleta única de papel permitió esta fragmentación sin precedentes. Lo que en septiembre había sido un triunfo peronista por 14 puntos se evaporó en octubre. El PJ perdió casi medio millón de votos respecto a las provinciales. Para 2027, la interna será feroz: o se unifica, o el peronismo bonaerense seguirá sangrando por las heridas propias.