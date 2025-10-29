El dólar volvió a subir pese al triunfo libertario y en las redes hablan de "riesgo Javo"

Tras los resultados favorables al Gobierno en las elecciones legislativas, la aparente calma en el mercado cambiario parece haber sido demasiado efímera. La presión financiera volvió con fuerza sobre el dólar, que el martes 28 recuperó niveles preelectorales y otra vez se acercó al techo de la banda. El dólar minorista saltó 45 pesos y volvió a venderse a $1.505 en el Banco Nación, mientras que los privados lo tenían por encima. El lunes 27, en cambio, la moneda estadounidense había caído de $1.515 a $1.370, casi un 10% en una hora, pero con el correr de la jornada fue tomando impulso y cerró a $1.460. En el mercado, a semejantes movimientos se lo atribuyeron a que el Tesoro de Estados Unidos aprovechó el previsible derrumbe post electoral para recuperar parte de los dólares invertidos.

El rumor en la city porteña es que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, ordenó que se deje de intervenir en Argentina, luego de concretado el objetivo de que la coalición liderada por Javier Milei ganase las elecciones legislativas. Esa versión agitó a los operadores locales que llamaron a estos movimientos con el nombre de el "riesgo Javo", y ya no "riesgo kuka". Sin embargo, este miércoles 29, estimaciones privadas en base al stock de pasivos remunerados del Banco Central indicaron que el Tesoro de los EEUU habría vendido unos US$ 2.100 millones en el mercado de cambios y que los pesos obtenidos los habría colocado en Letras en el Banco Central.

Consultada por NOTICIAS, la experta en Finanzas Yanina Lojo explicó: "La reacción inicial del mercado cambiario tras las elecciones refleja, más que una señal de desconfianza, una etapa de reacomodamiento natural luego de un proceso electoral intenso. Los inversores y los operadores suelen ajustar posiciones ante la incertidumbre transitoria que genera cualquier cambio político o institucional, incluso cuando el resultado ratifica una continuidad. En este caso, la toma de ganancias y la búsqueda de cobertura son movimientos habituales en los días posteriores a un evento electoral de gran magnitud".

"En las últimas semanas, los activos argentinos habían registrado fuertes avances, con mejoras en los bonos y en el Merval, por lo que un ajuste técnico era esperable. Los factores globales también inciden: la fortaleza del dólar a nivel internacional y la volatilidad en los precios de las materias primas suelen amplificar los movimientos locales.A mediano plazo, el desafío será consolidar la estabilidad lograda y traducirla en una mayor previsibilidad cambiaria. Si el gobierno mantiene el rumbo fiscal y monetario, avanza con reformas que fortalezcan la competitividad y logra ampliar el ingreso de divisas genuinas, los fundamentos para una estabilidad más sostenible están sobre la mesa", indicó la experta financiera.

Por su parte, Matías Franco, especialista en pymes, destacó cómo repercute estos movimientos en el mercado argentino. "Simplemente subió, dentro de lo lógico, previsible y establecido por el gobierno. Estamos sobre girando el competo de subas y bajas", aclaró el consultor y agregó: "El gobierno tiene que hacerse cada vez mas cargo de dar respuesta. Lo mejor que puede suceder para Argentina, las pymes y las familias, en este nuevo escenario post electoral, es que el presidente Javier Milei no tenga las manos atadas, dejen de ponerle palos en la rueda",

En dialogo con NOTICIAS, Franco concluyó: "Se vienen reglas claras de juego, donde la modernización laboral, el estimulo al empleo formal, el fomento a la producción e inversión, y la simplificación administrativa, lleve a que pasemos a ser un país, donde contratar no sea un riesgo de vida o muerte, sino una oportunidad". La analista Yanina Lojo cerró: "La confianza, en este contexto, se construye con señales consistentes y tiempo; los primeros pasos ya están dados, y el escenario invita al optimismo prudente".