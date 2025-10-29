Video: el cruce entre Fantino y Viviana Canosa por los trabajos que le ofrecen a Milei

La plataforma streaming Carnaval realizó un análisis de las elecciones legislativas nacionales con una mesa ecléctica de periodistas y comunicadores. En el mismo piso, el canal juntó a Jorge Rial, Fabián Doman, Viviana Canosa, Alejandro Fantino y el streamer El Duka. Ante una diversidad de personalidades y puntos de vista, el ciclo estuvo marcado por las idas y vueltas, la ironía, los enojos y el humor.

Viviana Canosa y Alejandro Fantino protagonizaron una síntesis del espíritu del encuentro. El periodista de Neura comentó: “¿Sabes que a Milei le ofrecieron dar clases en Estados Unidos? Tiene ofertas por todos lados para dar clases”. En conjunto, rápidamente, la conductora de “El bulo de Viviana” y Doman respondieron: "¿Y por qué no las acepta? Que las acepte ahora". La carcajada invadió la mesa y dejaron a Fantino en un estado de perplejidad.

Pero, lejos del humor y la comicidad, hubo momentos de máxima tensión en el aire. Ese mismo lunes por la noche, Juan Grabois, quien resultó electo como diputado nacional por provincia de Buenos Aires este domingo, dio el presente en el stream y vivió un incómodo momento con Jorge Rial. El dirigente social y el periodista se enfrentaron cara a cara.

Ante el tópico de si Cristina Kirchner debiera dar un paso al costado en la conducción del PJ, el líder del Frente Patria Grande interrogó: “¿Quién es el forro que está pidiendo la renuncia de Cristina?”. Grabois, con un tono amenazante, observó a los periodistas e, inmediatamente, Jorge Rial se levantó y apuró: “Yo y todos”. La escena parecía tornarse violenta, pero el icónico conductor de "Intrusos" y el diputado se dieron un medio abrazo y la cuestión no avanzó a mayores.

El rol de la ex presidenta en el peronismo fue un debate que también implicó roces entre Grabois y Andrés "El Duka" Ducatenzeiler, pero fue Alejandro Fantino el que se posicionó mejor en el ring. “La renuncia no, jubílenla porque terminan enterrados todos”, propuso el comunicador oficialista, a lo que el legislador electo respondió, firme: “Vos sos del otro palo, no opinés”.“Por qué te haces cargo de esa derrota, te tiras arriba de la granada”, retrucó el periodista al político. “Porque yo me hago cargo, me la banco, no soy llorón, no ando buscando ventajas en al derrota y las victorias”, expresó el ex precandidato a presidente del 2023.

La situación con algunas risas y picantes encontronazos terminó con el invitado especial citando al Che Guevara: "No se pasa la vida celebrando victorias , sino levantándose de los fracasos". A lo que Fantino respondió: "No me podes citar al Che, atrasas 60 años", pero Grabois, lejos de amedrentarse, remató: "Vos citas a Foucault, a Aristóteles y yo no puedo citar al Che". Un encuentro político picante, pero que quedo todo en buenos términos.