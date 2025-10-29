El Gobierno no tiene paz con Villarruel: la acusan de votar sin hacer la cola

“La traidora vicepresidente amiga de Insfrán y Mayans, Victoria Villarruel, pidió cerrar su escuela de votación para ejercer su voto diabólico en contra del Gobierno de Milei”, difundió La Derecha Diario en sus redes sociales. El medio libertario capitaneado por Fernando Cerimedo y Javier Negre disparó contra la vicepresidenta acusándola de usar su poder para votar en privado. La denuncia fue acompañada de un video captado por TN en el que se observa móviles policiales acompañando a la presidenta del Senado ingresando al establecimiento educativo.

Por supuesto, la cuenta de La Derecha Diario no fue el único usuario en pegarle a Victoria Villarruel en las redes sociales. El cineasta Santiago Oría, director del documental “Pandenomics”, protagonizado por Javier Milei, también difamó a la segunda en la línea sucesoria del Poder Ejecutivo. “Que mientras Javier Milei y Karina Milei hicieron la cola como un ciudadano más, siendo las dos personas más importantes de la Argentina. Victoria Villarruel, que no es nadie, ordenó cerrar toda la escuela para ella sola ir a votar”, posteó el referente audiovisual del gobierno.

La respuesta de la vicepresidenta no se dejó esperar. En sus redes sociales, Victoria Villarruel realizó un screenshot del mensaje de Oría, a través de la cuenta de Sean eternos los laureles de Instagram, y subió a sus stories personales una serie de desmentidas ante las fakenews con un cartel rojo diciendo: "Noticia falsa. La escuela no cerro”. A continuación, la dirigente subió otra historia con un fragmento del portal Urgente 24 que negaba lo dicho por La Derecha Diario y por el Director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación.

Desde el entorno de la vicepresidente desmintieron que ese hecho haya ocurrido y, ante la consulta de Clarín, el equipo de Villarruel negó las versiones y se apoyó en las fotos que se difundieron, en donde a la funcionaria se la ve poniendo su voto en la urna y se toma su tiempo para fotografiarse con varios vecinos que cumplieron con su deber cívico en el instituto Cristo Rey, de Caseros. Esta justificación, por parte de la vicepresidenta, demuestra que el malestar con los seguidores de Milei persiste a pesar de los resultados.

Curiosamente, los mismos activistas libertarios que apuntaron contra la vicepresidente tuvieron su premio. El mensaje con la fakenews fue reposteado por el mismo Javier Milei en su cuenta personal de X. Tras conocerse la victoria de LLA en las elecciones legislativas de medio termino a nivel nacional, en su discurso de celebración, el mandatario tendió un puente con los gobernadores con los que busca recomponer una deteriorada relación, pero margino a su compañera de formula una vez más.