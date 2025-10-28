Guillermo Francos ratificado y los cambios en el Gobierno, en stand by

La aparición del jefe de Gabinete en el búnker libertario, tras el triunfo arrollador de La Libertad Avanza con más del 40% de los votos, sepultó los rumores sobre su salida por fricciones con el asesor Santiago Caputo. En una noche de euforia oficialista, Guillermo Francos se mostró sonriente junto a Javier y Karina Milei, enviando un mensaje político inequívoco: sigue siendo parte del círculo de poder. La postal contrastó con las versiones que lo ubicaban fuera del Gobierno, alimentadas por tensiones crecientes con Caputo, visto por algunos como su posible sucesor.

Cerca de la Rosada interpretan su presencia como una señal de ratificación presidencial. Francos mantiene un rol clave como puente con gobernadores y el Congreso, especialmente en un escenario donde el oficialismo ampliará su músculo legislativo. Lo dejó claro días atrás, al negar cualquier desplazamiento inminente: “El Presidente nunca me hizo un comentario sobre esto. Yo sigo en mi cargo y sigo trabajando como todos los días”. También desestimó asumir otro destino dentro del Estado: “Empecé siendo ministro del Interior y el Presidente me pidió que fuera Jefe de Gabinete. ¿Qué le puedo pedir? ¿Qué puede ser? ¿Qué me puede enloquecer? He cumplido un rol que yo creo que el Presidente valora. Y si él cree que esto tiene que generar algún cambio, lo hará. Pero no creo que esté en posición de ir a ningún otro lugar dentro del Estado”.

El resultado electoral, que deja al PJ debilitado y consolida al oficialismo en el Congreso, funciona como bálsamo interno. Aun así, Milei decidió congelar modificaciones en el Gabinete hasta diciembre, cuando se formalicen las bajas obligadas por incompatibilidades: Patricia Bullrich (Seguridad) pasará al Senado; Luis Petri (Defensa) será diputado; y Manuel Adorni (vocero) también ingresará al Congreso. Las vacantes abrirán una nueva disputa por espacios entre las tribus libertarias, con Karina Milei y los Menem en ascenso, y Caputo expectante.

En el vértigo postelectoral, Francos emerge fortalecido como cara dialoguista del Gobierno. Celebrando los números, lanzó: “Calculen ustedes lo que podemos hacer con más de noventa diputados nacionales y veinte senadores”. Milei, por su parte, ratificó el poder de su núcleo duro: “El triángulo de hierro se mantiene”, dijo, en referencia a su hermana, Caputo y él mismo. Con noviembre dedicado a negociar con gobernadores antes de los cambios de fin de año, Francos —al menos por ahora— conserva su silla y su centralidad.