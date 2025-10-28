Santi Maratea contra los jubilados que protestan: "Lloran en cámara"

“No nos dejemos correr por este discurso que se quiere instalar de que hay un sector que es re pacífico, que solo piensan en el otro y a veces lloran en cámara, porque lo único que quieren es que estemos todos felices. En frente, están los malos, los hijos de puta, que solamente quieren ver a los pobres morirse, a los viejos también y que nadie estudie”, opinó Santiago Maratea en la plataforma streaming Olga.

Con su habitual histrionismo, el influencer de las campañas solidarias dio a conocer su visión política a favor del Gobierno. En el ciclo conducido por Nati Jota, el treintañero negó la represión policial contra los jubilados en las sucesivas marchas de los miércoles. Ante estos dichos, la columnista Agos Palazzolo le recriminó: “La policía le pega a los jubilados y eso se ve. No es que es algo que se inventa o que nosotros nos lo imaginamos”.

“Los están hambreando. Un jubilado cobra doscientas lucas por mes”, destacó la panelista streamer. Pero Maratea cuestionó: “¿Cuánto cobraba antes y por qué nadie apoyaba a ese jubilado?”, y remató: “Ahora hay una organización, justamente, que se hace un uso político”. Esta postura del influencer apoyando a la gestión de Javier Milei y apuntando contra la oposición no fue un hecho aislado.

Hace unos días, antes de las elecciones legislativas del domingo, desde su cuenta Instagram salió a apoyar al gobierno libertario. “Primero, digo que banco a Milei hace años y todo el mundo lo sabe. Segundo, si me dejan de seguir o me cancelan por exponer mi postura política o mi inclinación política, me chupa dos pelotas”, subrayó el influencer con el torso descubierto.

Y utilizando la jerga libertaria, el joven concluyó: “Creo que parte de la batalla cultural es que cada uno pueda decir a quién banca. Si yo banco las ideas de la libertad, lo pueda decir tranquilamente. Hay una cosa instalada entre influencers y canales de streaming que se puede decir abiertamente todo lo que uno banque del kirchnerismo o del peronismo, pero no se puede decir cuando uno banca las ideas de la libertad”.

La trayectoria de Maratea se consolidó como uno de los fenómenos más singulares dentro del universo digital argentino. Nacido en Buenos Aires en 1992, comenzó su carrera como influencer en las redes sociales a mediados de la década de 2010, primero con publicaciones humorísticas y reflexiones personales, y más tarde como una figura capaz de movilizar a millones de personas a través de causas solidarias. Si bien su estilo directo, irreverente y emocional nunca fue puesto en favor de causas políticas, en este año electoral tuvo un destape y una mayor exposición proselitista, convirtiéndolo en una voz mileísta en el espectro mediático.