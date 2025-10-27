Quién es María Ibarzábal, "el cerebro jurídico" detrás del triunfo, según Milei

Después del triunfo de anoche, La Libertad Avanza (LLA) consolidó su poder con el 41 % de los votos y presencia en los 24 distritos por primera vez. En el Hotel Libertador, ante militantes eufóricos y cámaras encendidas, Javier Milei celebró la victoria y sorprendió al destacar a María Ibarzábal Murphy como “el cerebro jurídico” detrás del éxito Hasta entonces una figura reservada, Ibarzábal fue enfocada por las cámaras en medio de los aplausos, marcando su irrupción pública. Milei también elogió a Karina Milei y a Santiago Caputo como “los arquitectos del milagro”, en un guiño a la unidad interna.

Abogada y aliada de Caputo, Ibarzábal se sumó al equipo libertario en 2024 por invitación directa del asesor presidencial. Esposa de su mejor amigo, dejó un ascenso asegurado como socia en el estudio Cassagne —referente en privatizaciones— para unirse a LLA. Antes, se había destacado en Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer, especializado en inversiones extranjeras, y trabajó en el macrismo: en la Procuración del Tesoro bajo Saravia Frías y en la Secretaría de Agricultura en 2016. Con un magíster en Derecho Administrativo, su perfil técnico la convirtió en un puente natural entre el PRO y el oficialismo libertario.

En abril de 2024 asumió como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, un cargo creado especialmente para ella. El 26 de octubre fue ascendida a secretaria de Legal y Técnica, en reemplazo de Dante Herrera Bravo. Participó en la redacción de la Ley Bases, la reforma de ARCA, el DNU acordado con el FMI y la Boleta Única de Papel, instrumentos clave en la estrategia electoral que se desarrolló sin impugnaciones. En el Senado, como única mujer en defender la versión reducida de la Ley Bases, afirmó: “La relación del Estado con los particulares no puede regirse por parámetros del siglo pasado”, aludiendo a la necesidad de modernizar los procedimientos y atraer inversiones.

Su cercanía con Caputo la ubica en el núcleo duro del poder libertario, donde comparte la mesa chica con Karina Milei. En un gobierno dominado por economistas y asesores, Ibarzábal se consolida como el escudo legal del presidente. Su mención en el búnker no solo la consagra como figura clave del oficialismo, sino que anticipa su creciente influencia en el futuro de LLA.