Mister President: Milei le dedicó el triunfo a Donald Trump

Tan solo dos semanas antes de la elecciones, Donald Trump recibió a Javier Milei en la Casa Blanca. Durante una ronda de preguntas con los periodistas acreditados, el presidente estadounidense ofreció un comentario que fue un verdadero abrazo de oso que casi sofoca en vivo al líder libertario, condicionó el apoyo económico en marcha a la Argentina al resultado electoral de las legislativas del 26 de octubre.

“Si pierde, no seremos tan generosos”, condicionó con firmeza ese día el republicano. El fuerte apoyo a través de la Secretaria del Tesoro de EE.UU. se había instrumentado con el anuncio de un swap de monedas por 20.000 millones de dólares, la intervención en el mercado a través de la compra de pesos y se prometía más ayuda financiera. Ante semejante requerimiento, los mercados titubearon y tambalearon, mientras que el gobierno argentino justificó los dichos del mandatario como si fuera una mala interpretación.

Sin embargo, esa controvertida reunión tuvo sus buenos resultados. Si bien hubo pases de facturas contra el ex canciller Gerardo Werthein, por parte de los trolls de Santiago Caputo, por no asesorar adecuadamente de que se dirimían elecciones legislativas en el país, el voto de confianza del magnate fue bien recibido en el electorado libertario. La campaña de LLA estaba recuperando aire en ese instante ante los escándalos infligidos por el caso Espert-Machado y las grabaciones del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas que salpicaba a la secretaria general de Presidencia Karina Milei.

Este domingo, LLA obtuvo casi 41 por ciento de los votos a nivel nacional y ganó no solo en importantes provincias como Santa Fe y Córdoba, sino que dio vuelta la votación del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. En territorio bonaerense, la coalición libertaria se impuso con lo justo a Fuerza Patria después de aquella diferencia de 14 puntos en las legislativas provinciales. Diego Santilli, que encabezó la lista tras la forzada renuncia de José Luis Espert, dio un sorprendente batacazo contra un fantasmal Jorge Taiana al que la campaña le quedó grande.

Por supuesto, Milei agradeció a la persona que mantuvo un apoyo más funcional en estas semanas y que permitió que la economía argentina no se desmorone.“Gracias presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo dar la batalla por la civilización occidental, que logro sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial. MAGA”, tuiteó el presidente albiceleste.

La celebración fue recíproca, en redes sociales, el mandatario republicano mensajeó: “Felicitaciones a Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina”, publicó en referencia al jefe de Estado argentino. Pero el guiño no terminó ahí.

Pocos minutos después, Trump reposteó una publicación realizada por el periodista Eric Daugherty, subdirector de noticias de Florida’s Voice, que se refirió a las elecciones nacionales y mencionó a Juan Grabois con ironía. “El candidato peronista de izquierda argentino, Juan Grabois, acaba de afirmar que las elecciones argentinas de hoy fueron 'duras' porque el jefe de campaña del partido de Javier Milei es el presidente Donald Trump. ¡Según informes, el partido de Milei está teniendo un excelente desempeño!“, escribió Daugherty.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, también felicitó al Presidente y a La Libertad Avanza por el resultado obtenido en las elecciones legislativas, en las que el oficialismo logró consolidar su presencia en el Congreso. El economista posteó: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por el muy exitoso resultado de las elecciones de medio término”, y siguió: “Milei tiene un mandato renovado para el cambio”.