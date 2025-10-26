El peronismo frente al espejo

La derrota electoral dejó al peronismo otra vez frente al espejo. Y lo que devuelve la imagen es más desorden que liderazgo. Más internas que estrategia. Más excusas que autocrítica.

El impacto del 7 de septiembre, cuando la estrategia de Kicillof ganó la elección provincial con una diferencia importante, fue leído hacia adentro como un punto de inflexión. Pero no generó cohesión. La Cámpora marcó su distancia. Los intendentes se llamaron al silencio. El massismo tomó nota. Nadie salió fortalecido, pero todos quisieron facturar. Incluso Grabois ganó lugares a fuerza de críticas.

Para algunos, la culpa fue del desdoblamiento. Mayra Mendoza aprovechó su resultado local para reactivar una discusión que había quedado en pausa: si Cristina tenía razón y si Kicillof desoyó la recomendación de unificar fechas. Un planteo funcional a La Cámpora más que al conjunto.

El problema es viejo, pero ahora está más expuesto: nadie manda. O todos creen que pueden hacerlo. Kicillof tiene una base electoral, pero no controla el partido. Máximo Kirchner tiene el partido, pero perdió iniciativa. Massa no lidera ningún sector propio. Cristina, la que hasta hace poco podía ordenar con un gesto, ya no puede competir. El vacío es evidente.

En este contexto, cada actor intenta blindarse. Kicillof se encierra en la gestión. Máximo mira el PJ con lógica de cerrojo. El massismo se refugia en lo que construyó en estos últimos años en el Congreso y en los vínculos con los gobernadores. Grabois reaparece cada tanto, sin asumir ninguna responsabilidad de conjunto, como si su capital político estuviera en otra ventanilla.

El peronismo entró en una etapa en la que no discute el poder. Discute entre sí. No planifica cómo volver. Planifica cómo resistir. Y por ahora parece hacerlo mal. La lógica interna sigue siendo la misma: evitar que gane el otro peronista. Aunque eso implique perder todos.