Rogelio Frigerio: “Este apoyo histórico nos da fuerza para avanzar con las reformas”

El gobernador Rogelio Frigerio celebró anoche la victoria de la alianza entre Juntos por Entre Ríos y los libertarios, que se impuso nuevamente en las urnas y consolidó su liderazgo provincial. “Este triunfo nos compromete a seguir transformando Entre Ríos”, afirmó, al destacar que la coalición “amplió su base política y logró un respaldo histórico que trasciende los límites partidarios”.

Frigerio sostuvo que el resultado “ratifica un rumbo de orden, transparencia y trabajo, pero también marca el inicio de una nueva etapa junto a los libertarios, con quienes compartimos la convicción de achicar el Estado, modernizar la gestión y promover la libertad económica”. “Entre Ríos eligió seguir por el camino de la transformación. Este apoyo nos da fuerza para avanzar con las reformas que empezamos en 2023 y que ahora, con un frente más amplio, podremos acelerar”, agregó.

El mandatario subrayó que la provincia “viene de muchos años de desorden y estancamiento, pero hoy tiene sus cuentas en orden, reactivó la obra pública y defiende los intereses de los entrerrianos con seriedad y compromiso”. En ese marco, pidió a la oposición “dejar de poner palos en la rueda y sumarse a las políticas que verdaderamente cambian la vida de la gente”.

Frigerio destacó además que su gobierno seguirá concentrado en “las prioridades concretas de los entrerrianos: alfabetización, infraestructura, empleo y modernización del Estado”. Y cerró con un mensaje de unidad dentro del nuevo frente provincial:

“Este respaldo confirma que cuando se dejan de lado las mezquindades y se trabaja con responsabilidad, se pueden construir consensos amplios. Los entrerrianos no quieren más peleas, quieren resultados, y eso es lo que nos proponemos con este nuevo capítulo de transformación junto a los libertarios”.

por RN