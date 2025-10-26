Facundo Manes: “La Argentina necesita que nazca una nueva esperanza”

El candidato a senador nacional por Para Adelante, Facundo Manes, votó esta mañana en el Colegio N.º 2 Domingo F. Sarmiento, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, y llamó a “renovar la esperanza” a través del voto. “El país necesita que nazca una nueva esperanza”, expresó tras emitir su sufragio.

El neurólogo destacó la relevancia de esta jornada electoral: “Los argentinos nos merecemos algo mejor. Durante la campaña vimos todos los vicios de la vieja política: insultos, acusaciones, financiamiento turbio, operaciones cruzadas. Es hora de dar un mensaje distinto”.

Manes insistió en que “votar siempre renueva las esperanzas” y subrayó que la elección es una oportunidad para “decirle basta a la crueldad y la corrupción”. “Pero tampoco queremos volver al pasado. Salgan de sus casas, vengan a votar. No dejen que otros decidan su futuro. Hoy votamos para adelante, hoy empieza una nueva etapa”, sostuvo.

El referente radical encabeza la lista de Para Adelante, espacio que busca presentarse como una opción diferente al kirchnerismo y a La Libertad Avanza. Lo acompañan Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo y exdiputada nacional, como compañera de fórmula, y el abogado Sergio Abrevaya como primer candidato a diputado.

Para Manes, las elecciones de medio término son también una oportunidad para reafirmar la fe en la democracia. “Votar es uno de los actos más lindos de nuestra vida republicana. Nos costó sangre y lágrimas poder decidir en libertad. Cuidemos ese derecho, pero exijamos más. No podemos aceptar que la política viva de la grieta mientras la gente sufre”, señaló.

El dirigente aseguró que su espacio “compite contra dos castas: la del pasado y la del presente”, y que lo hace junto a “argentinos comunes que no se resignan ni al desencanto ni a la impotencia”. En esa línea agregó: “No votamos por jefas ni emperadores, votamos por nuestros hijos, por nuestros amigos, por el futuro. Votamos por Argentina”.

Durante la campaña, el neurocientífico priorizó los encuentros con la sociedad civil. “En cada ciudad y pueblo escuché el mismo diagnóstico: la gente está agotada y sin esperanza. Y desde el poder, nos piden un esfuerzo más. Pero el esfuerzo debe empezar por ellos. Basta de corrupción, de financiamiento oscuro, de peleas para la tribuna”, planteó.

Finalmente, Manes cerró su mensaje con una promesa de continuidad: “Estoy acá para representar a los argentinos que quieren un futuro mejor. Vamos a trabajar junto a la sociedad civil para crear empleo, bajar impuestos y hacer obras que transformen la vida de la gente. Para Adelante no termina hoy: empieza hoy”.