Increíble: en la previa de las elecciones, Milei sube su álbum de fotos con Espert

Horas antes de las elecciones, Javier Milei difundió un video que compagina el álbum de fotos de sus momentos más entrañables con José Luis Espert desde 2019 hasta hoy. Lejos de considerarlo piantavotos, o de temer una reacción en las urnas por ese abrazo de oso, el Presidente reivindica la figura de su socio político en su momento más difícil, cuando todos le dan la espalda. Eso sí es amistad, aunque el estratega "Santi" Caputo se esté agarrando la cabeza por lo inopotuno del gesto, que se convirtió en trending topic .

Espert, ya se sabe, era el cabeza de lista de la boleta libertaria en la provincia de Buenos Aires, pero tuvo que renunciar por las denuncias de su relación con el presunto narco "Fred" Machado, que financió su campaña presidencial de 2019 con 200 mil dólares y prometió 800 mil más, además de prestarle su avión privado. El video de Milei comienza, justamente, con la imagen del calvo economista llorando en una entrevista televisiva a raíz del escándalo. Y continúa con un sinfín de fotos en las que se los ve abrazados, sonrientes o jugando y haciendo morisquetas, tan ocurrentes ellos.

Recordemos que Milei resistió hasta último momento antes de entregar a Espert y bajarlo de la lista. Se lo pedía toda su mesa chica, y cuentan que también el gobierno de los Estados Unidos, pero él lo seguía sosteniendo al "Profe", como lo llama. Hasta que no pudo más y cedió.

Espert es quien inició a Milei en la política allá por 2021, cuando lo sumó a su espacio Avanza Libertad, a cambio, según decía en privado, de una mensualidad para el hoy Presidente, que no milita gratis. Aunque después se reconciliaron, ese año terminaron mal. Espert era candidato en las legislativas por la Provincia, y Milei por la Capital. Pero el libertario contó que su descubridor intentó bajarlo de su postulación en CABA porque había crecido demasiado y afectaba a un socio estratégico del calvo economista, el entonces alcalde Horacio Rodríguez Larreta. A Alejando Fantino, sin dar nombres, le contó en una entrevista que Espert le había ofrecido una valija con 200 mil dólares para que desistiera de ser candidato, y que él la había rechazado. Milei entonces rompió Avanza Libertad, creó la Libertad Avanza (no es un trabalenguas) y se presentó igual en esa elección. Después se reconciliaría con "El Profe".

Un dato más: los dos comparten abogado, Francisco Oneto. Es el mismo que defiende a "Fred" Machado.