"Nadie tendrá mayoría: llega el tiempo del consenso”, advirtió Maximiliano Pullaro

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, votó este domingo en la Escuela Nº 504 Domingo F. Sarmiento de Hughes, su localidad natal, y marcó con claridad su posición frente a las elecciones legislativas. “Hoy se empieza a discutir una nueva Argentina, distinta, que va a necesitar diálogo y acuerdos para construir políticas públicas duraderas”, sostuvo el mandatario, referente del espacio Provincias Unidas, que busca consolidarse como una tercera vía entre la confrontación nacional y la parálisis institucional.

Pullaro subrayó que esta jornada electoral “es un día muy importante para la República y para la provincia de Santa Fe”, y destacó el valor de la participación ciudadana como señal de confianza en el sistema democrático. “Ya todos los espacios políticos mostraron sus propuestas. Ahora es momento de que la sociedad hable y marque el rumbo del país”, señaló.

Con una mirada optimista, anticipó una alta concurrencia a las urnas. “Creo que va a votar mucha gente. En Santa Fe vimos cómo la participación llegó al 80% cuando se discutían proyectos de futuro. En esta elección, donde se debate qué rumbo debe tomar la Argentina, también habrá un fuerte compromiso ciudadano”, afirmó.

“Nadie tendrá mayoría: llega el tiempo del consenso”

El gobernador santafesino planteó que el resultado de las legislativas redefinirá el mapa político nacional. “A partir de mañana se empieza a discutir una nueva Argentina. Todo indica que nadie tendrá mayoría legislativa para imponer su mirada. Lo que viene debe ser diálogo, consenso y reflexión. No hay salida posible desde la imposición”, advirtió.

En ese sentido, Pullaro remarcó la necesidad de una representación federal activa. “Provincias Unidas nació desde el interior productivo, desde la experiencia de gobernar nuestras provincias, para ofrecer una visión diferente de país. Queremos una Argentina que crezca desde sus regiones, que respete el trabajo, la producción y la institucionalidad”, explicó.

“Una propuesta con contenido, no con slogans”

El mandatario también valoró el trabajo de la vicegobernadora Gisela Scaglia, primera candidata a diputada nacional del espacio. “Gisela fue muy clara durante toda la campaña. Habló de los proyectos que va a llevar al Congreso y de los valores que queremos representar. Fue una campaña con contenido, con propuestas concretas, no con slogans vacíos”, destacó.

Pullaro reivindicó además el tono de la campaña legislativa en su provincia, que, a diferencia de la polarización nacional, mantuvo el eje en el debate de ideas. “Ojalá podamos volver a discutir con seriedad las políticas públicas que necesita el país. Hoy la palabra la tiene la gente; a partir de mañana, los dirigentes debemos escuchar y construir a partir de eso”, reflexionó.

Con un discurso moderado pero firme, Pullaro busca posicionarse como la voz de un federalismo moderno y dialoguista, capaz de incidir en el rediseño institucional que anticipa el nuevo Congreso. En su mirada, Santa Fe no solo debe ser protagonista económico del país, sino también político: “La Argentina que viene se construye desde el consenso, y Santa Fe va a ser parte de esa discusión”.

