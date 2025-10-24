Jorge Rial cruzó a Virginia Gallardo y recordó que Fort amaba a Cristina Kirchner

La candidata a legisladora por La Libertad Avanza de Corrientes, Virginia Gallardo, realizó un posteo en su cuenta de Instagram recordando a su exnovio, el millonario Ricardo Fort. La ex vedette y actriz fue la primera pareja mediática que tuvo el heredero de FelFort en su arribo a la televisión argentina.

“Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando”, mensajeó la flamante dirigente libertaria acompañado de una sugestiva foto de ella con el empresario. La relación, que combinó exposición y lujo, marcó un antes y un después en la vida de ambos y en la forma en que la pantalla chica mostraba los vínculos sentimentales de las celebridades.

El mensaje en redes sociales de la ex bailarina causó indignación en los herederos del difunto empresario. Lo que parecía ser un simple homenaje a su “expareja” terminó derivando en una controversia cuando César Carozza, abogado de los hijos de Ricardo Fort, la acusó de colgarse de su imagen con fines políticos. Hasta el momento, el posteo obtuvo 8.000 likes y cientos de comentarios, coincidiendo con el cierre de campaña de Gallardo.

“Es un cachivache. Se cuelga de su imagen y lo está usando para su campaña política, pero cuando salió la serie, mandó una carta documento y quiso cobrar”, lanzó el letrado que representa Felipe y Marta Fort en el ciclo “Intrusos”. Sin embargo, la familia del magnate chocolatero no fueron los únicos indignados.

En su programa streaming de la plataforma Carnaval, Jorge Rial recordó la simpatía que Ricardo Fort tenía por Cristina Kirchner. Utilizando un audio en el que el "Comandante" admitía haber votado a la expresidenta en 2012, el periodista rememoró: “Ricardo Fort amaba a Cristina Kirchner”, y cerró: “Entonces, Virchu. No te olvides, no lo uses ahora”.