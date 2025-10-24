Reapareció Massa y explicó su curiosa "regla del 7"

En redes sociales empezó a circular un curioso spot de 30 segundos en el que Sergio Massa explicó cómo se debe votar a Fuerza Patria en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre con la Boleta Única. El exministro de Economía de Alberto Fernández y ex candidato presidencial de manera pedagógica enseñó un metódico procedimiento de sufragio “para frenar a Milei”.

Popularizado como “La Regla del 7”, Sergio Massa mezcló didáctica con propaganda en el momento de marcar en la boleta el casillero de Fuerza Patria. Sosteniendo una gigantografía, el dirigente del Frente Renovador explicó: “Faltan poquitos días. El 26 de octubre cambio el sistema de votación. Tenés dos formas muy fáciles de votar a Fuerza Patria para frenar a Milei”.

“La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la crucecita a Jorge Taiana y Jimena López”, destacó Massa en modalidad docente y, señalando el segmento peronista de la lista, continuó: “La segunda es fuerte al medio, la columna del medio. El 26 de octubre, Fuerza Patria para frenar a Milei”.

Luego de haber perdido el balotaje en 2023, Massa se puso la campaña nacional al hombro juntando a sectores del kirchnerismo como del peronismo clásico. Con perfil bajo, el dirigente se ocupó de asumir el trabajo operativo en las elecciones legislativas de medio término oficiando de intermediario entre Axel Kicillof y los Kirchner. El objetivo fue claro: oxigenar el espacio, acallar las internas y evitar la fragmentación.

Si a la flamante coalición Fuerza Patria le va bien en las futuras elecciones, tanto a nivel nacional como bonaerense, el dirigente de Tigre se va a anotar como parte fundamental del triunfo peronista. Algunos especulan que un resultado de estas características le va a servir de impulso para buscar la revancha contra Javier Milei en 2027.