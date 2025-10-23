El fallido de Juan Carlos de Pablo, amigo de Milei: "Después de la devaluación..."

El economista Juan Carlos de Pablo, uno de los asesores más cercanos al presidente Javier Milei, protagonizó un momento incómodo durante una entrevista en LN+. En medio del análisis sobre la situación económica, dijo: “Después de la devaluación nos calmamos un poquito”, lo que generó desconcierto inmediato. La periodista Paz Rodríguez Niell, sorprendida, lo corrigió: “¿Después de la elección?”, y de Pablo rectificó enseguida: “Después de la elección”.

El fallido, aunque breve, tuvo un fuerte impacto político y económico. En una Argentina donde la brecha cambiaria supera los tres dígitos y cualquier comentario puede leerse como una señal, que un economista influyente mencione una “devaluación” en ese contexto no pasó desapercibido. El propio de Pablo intentó bajar la tensión al afirmar que “el lunes que viene Argentina va a existir, los panaderos van a ponerse a laburar a la mañana, vamos a poder desayunar”, en un intento por transmitir calma ante la incertidumbre previa a las elecciones.

Consultado sobre la posibilidad de un salto del tipo de cambio, respondió con énfasis: “¡No!”. Sin embargo, también admitió que “la semana que viene veremos si la crisis es política o económica”, frase que dejó abierta la puerta a interpretaciones. Más adelante, agregó: “Si pensás en seguir flotando, flotá. Si sacan la banda, que la saquen, a ver qué pasa”, en referencia al esquema cambiario actual.

El contexto no es menor: el dólar blue había subido 40 pesos (2,7%) y alcanzado un nuevo récord nominal, ampliando la brecha con el oficial a 3,7%. El oficial, por su parte, rozó el techo superior de la banda. En ese clima, las palabras de un asesor cercano al Gobierno pueden funcionar como señales para el mercado.

Lejos de ser un simple lapsus, el comentario de Pablo expuso el nerviosismo que recorre al oficialismo en la antesala electoral. En un país donde el dólar es termómetro político y emocional, confundir “elección” con “devaluación” es mucho más que un error: es, para muchos, un reflejo involuntario de lo que realmente teme el Gobierno.