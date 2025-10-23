Bombazo en el mundo influencer: Santi Maratea salió a bancar a Milei

Grabándose frente a cámara y con el torso descubierto, Santiago Maratea salió a apoyar al gobierno de Javier Milei en las próximas elecciones legislativas de medio término que se realizaran este domingo 26 de octubre. En sus redes sociales, el reconocido joven influencer de las campañas solidarias dio a conocer en un video su inclinación en favor del movimiento libertario.

Utilizando las características jergas de la militancia de LLA, Maratea expresó: “Lo bueno de que el domingo sea las elecciones es que Milei no para de dar entrevistas y nada me gusta más que cocinar escuchando hablar al ‘peluca’. Me relaja”. El comentario del influencer llegó a destiempo, considerando que el presidente dejo de dar reportajes televisivos, incluso a periodistas “aliados”, delegándolo, en parte, al vocero Manuel Adorni.

“No, Santi. No digas que bancas a Milei. Te van a cancelar o te van a dejar de seguir”, interpretó, con cierta comicidad, Maratea haciendo foco que su apoyo puede no gustarles a sus followers, pero, inmediatamente, se justificó: “Primero, digo que banco a Milei hace años y todo el mundo lo sabe. Segundo, si me dejan de seguir o me cancelan por exponer mi postura política o mi inclinación política, me chupa dos pelotas”.

En el tercer punto del mismo editado, Santiago Maratea ahondó en la cuestión de que tan cancelable es alguien que apoya a la Libertad Avanza o al peronismo. “Creo que parte de la batalla cultural es que cada uno pueda decir a quien banca. Si yo banco las ideas de la libertad, lo pueda decir tranquilamente. Hay una cosa instalada entre influencers y canales de streaming que se puede decir abiertamente todo lo que uno banque del kirchnerismo o del peronismo, pero no se puede decir cuando uno banca las ideas de la libertad”, destacó el treintañero.

A continuación, el influencer acusó al kirchnerismo de aparentar una superioridad moral “cuando en realidad es todo lo contrario”. Un tiro por elevación a conductores streaming como Pedro Rosemblat, con una visible afinidad al sector liderado por Cristina Kirchner, o al streamer peronista Tomás Rebord.

La trayectoria de Maratea se consolidó como uno de los fenómenos más singulares dentro del universo digital argentino. Nacido en Buenos Aires en 1992, comenzó su carrera como influencer en las redes sociales a mediados de la década de 2010, primero con publicaciones humorísticas y reflexiones personales en Twitter e Instagram, y más tarde como una figura capaz de movilizar a millones de personas a través de causas solidarias. Ese estilo directo, irreverente y emocional lo convirtió en una voz influyente para el público joven.

El gran salto a la notoriedad se produjo en 2021, con una serie de colectas que alcanzaron cifras millonarias y enorme repercusión mediática. Entre ellas se destacan la campaña para trasladar a Emmita, una niña con atrofia muscular espinal, para acceder a un costoso medicamento en Estados Unidos; la recaudación para los bomberos de Corrientes durante los incendios forestales; y las donaciones para atletas argentinos que no contaban con apoyo estatal para competir internacionalmente.

Sin embargo, la controversia llego en torno al manejo de los fondos recaudados y a la falta de supervisión institucional de las donaciones. En 2023, cuando organizó una colecta para salvar al club Independiente, recibió críticas por el esquema legal elegido para administrar el dinero —una cuenta personal bajo una figura de fideicomiso— y por la falta de transparencia en algunos montos.

En la actualidad, después de la polémica con el club de Avellaneda, Maratea se presenta como alguien austero, introspectivo y con inclinaciones espirituales. A menudo reflexiona sobre temas existenciales, critica el consumo excesivo y promueve una vida simple, alejada de los lujos que suelen asociarse a las figuras de las redes.