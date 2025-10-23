Milei mandó a su doble de riesgo: Manuel Adorni a la entrevista con Luis Majul

“Yo vengo en representación del presidente. El presidente tenía pactada con vos una nota hoy a esta hora”, anticipó Manuel Adorni a Luis Majul en su ciclo televisivo de La Nación+. El vocero presidencial asistió al programa periodístico, en lugar de Javier Milei, y continuó: “Te avisamos en tiempo y forma, pero te aclaro por un comentario que hiciste vos ayer sobre la ausencia del presidente. El presidente jamás dejaría de venir a una nota por una pregunta que le pueden llegar a hacer”.

Casi a modo de reto, el portavoz del gobierno libertario disciplinó: “Dijiste que el presidente tal vez no queria exponerse a una pregunta que no pueda responder”, y agregó: “El presidente, por supuesto, está teniendo un desgaste por la campaña. Está poniendo el cuerpo para que lo acompañen”. De esta manera el funcionario presidencial justificó la ausencia de Milei en la entrevista pautada con Luis Majul, detallando el desgaste sufrido por el mandatario por los distintos actos de campaña para las elecciones legislativas nacionales que se desarrollaran este domingo 26 de octubre. En una visible situación de incomodidad el conductor televisivo asintió a los comentarios del comunicador libertario.

Hace apenas un día antes del encuentro, en el aire, Luis Majul había detallado a sus colegas del canal que “mañana estaba comprometido a venir el presidente Milei al piso de La Nación y tomo la decisión de no venir”. El periodista justificó el faltazo y explicó: “Desde el punto de vista de la estrategia política, me parece que es correcto porque cualquier pregunta que no pueda responder o que lo lleva atrás, más allá de la campaña, sería poco inteligente”. Las últimas entrevistas al presidente se convirtieron en un problema para el gobierno nacional.

En los reportajes con Eduardo Feinmann y Esteban Trebucq se vio al líder libertario a la defensiva, enojado y agresivo incluso con los periodistas más afines. En su visita a Mar del Plata, hace casi una semana, Milei se peleó con el periodista local Mariano Suárez ante una pregunta sobre el caso de José Luis Espert. “El tema está terminado. ¿Querés discutir el asesinato Kennedy?”, contesto ofuscado.

Según trascendió, el equipo estratégico de campaña analizó las recientes encuestas en Olivos que confirmaban un panorama de derrota para La Libertad Avanza. Por ese motivo, el tramo final proselitista es monopolizado en provincia de Buenos Aires por el candidato Diego Santilli. Una decisión que se puede constatar en distintos spots y publicidades protagonizados por el ex dirigente macrista, descartando la estrategia de “nacionalización” de campaña que otorgo, hasta el momento, un pobre resultado.