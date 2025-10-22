Renuncia de Werthein: la venganza de Santiago Caputo

Santiago Caputo, el asesor estrella del Gobierno, una vez más se salió con la suya: por estas horas se confirmó que uno de sus mayores rivales en el Gabinete, el canciller Gerardo Werthein, le presentó su renuncia a Javier Milei y será reemplazado tras las elecciones del domingo 26. Werthein, en privado, había avisado al Presidente: si Caputo ingresaba con un cargo formal al Gobierno, empoderado y blanqueado, él se iba a su casa. Y cumplió. La convivencia se había vuelto imposible.

¿Cómo llegaron a este punto? El tema es que el canciller, que se referencia en Karina Milei y que en los papeles, por su cargo, es el responsable de la relación con Estados Unidos y su presidente Donald Trump, en los hechos se sentía desplazado. Es que Caputo, a través de uno de sus hombres de confianza, Leonardo Scatturice -sí, el empresario del avión que no fue revisado en Aeroparque-, había establecido sus propios canales paralelos a los de la Cancillería para comunicarse con el Norte. Scatturice, contratado por la SIDE caputista para realizar ese lobby informal ante Washington, es socio del norteamericano Barry Bennett, el consejero de Trump en la campaña presidencial de 2016 y además su amigo. Fue por esa vía, y no la del canciller Werthein, que se lograron las dos reuniones entre Milei y el presidente de los Estados Unidos, y además, claro, el salvataje de 40 mil millones de dólares prometido por el Tesoro norteamericano. Eso fue lo que le dio aire a Milei en medio de la zozobra del dólar y le permitió llegar vivo a las elecciones. Caputo, gracias al dúo Bennett-Scatturice, se convirtió en el salvador del Presidente. Él lo hizo. Y Werthein vio la escena con la ñata contra el vidrio. Por eso el asesor ahora suena con fuerza para ocupar un cargo en la Casa Rosada, como merecido premio.

Hay otro detalle que detonó la paciencia del canciller y que aceleró su portazo, y son las críticas que el asesor estrella le dedicó en sus redes vía el ejército de trolls que maneja, con “El Gordo Dan” a la cabeza. Fue “Dan”, justamente, el que tiró la primera piedra luego de que Trump, en el segundo encuentro en Washington, les advirtera a sus visitantes argentinos que solo abriría la canilla de dólares si ganaban la elección del domingo, lo que causó olas de incertidumbre en el mercado. Según el troll de Caputo, Trump dijo eso porque pensaba que se trata de elecciones nacionales y que, si perdía Milei, el peronismo volvía. ¿Quién fue el que no informó correctamente al norteamericano de que los comicios son legislativos? Según Caputo y “El Gordo Dan”, la culpa es de Werthein.

Ahora que el asesor y quizás inminente funcionario se cobró su primera víctima, hay otros que miran con recelo su creciente influencia. Por ejemplo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que suele criticar a Caputo por la informalidad de su poder y ahora podría cederle su cargo. O los primos Menem, Martín y “Lule”, enfrentados al asesor porque la hermana Karina los privilegió a ellos como armadores territoriales y discriminó a “Santi”. Pero con Caputo empoderado, esa ecuación puede variar: Milei estuvo a punto de desprenderse de “Lule” Menem tras el escándalo de las coimas de Andis y fue Karina la que salió en defensa del riojano. El que le había aconsejado al Presidente que lo echara es Caputo. ¿Se le dará ahora?