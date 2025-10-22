Joni Viale puso en duda la continuidad de Guillermo Francos como Jefe de Gabinete

La periodista Liliana Franco puso en duda la continuidad de Guillermo Francos en el gobierno de Javier Milei. En el ciclo televisivo conducido por Jonatan Viale, la ex Intratables apuntó contra el Jefe de Gabinete y su probable renuncia luego de las elecciones nacionales legislativas del próximo domingo.

La Libertad Avanza llega a estas elecciones nacionales con expectativas menores a las que tenía meses atrás. Aparecen en el horizonte escenarios tanto de victoria como de derrota, pero no la de un triunfo rotundo. Ante ese escenario, se da por descontado que haya movimientos, renuncias y enroques de varios funcionarios ministeriales y sus cargos.

“Yo tengo un contrato con la población, con los argentinos y lo voy a cumplir. ¿Eso qué quiere decir? Que de cara al segundo tramo de este mandato, voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación y eso es lo que voy a hacer. Es decir, el día 26, a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos“, afirmó el presidente en un reportaje en la TV Publica.

Si bien Milei empoderó a Francos en los últimos meses, como un elemento más del triangulo conformado entre el presidente, su hermana y el asesor, Santiago Caputo, muchos creen que se debería marcar bien las funciones de cada uno si es que quiere que el cargo de Jefe de Gabinete coexista. Más allá de eso, en el entorno de Francos marcan que no hay definiciones que puedan hacerse antes de conocerse los resultados.