El cargo que Majul pide para Macri: "Enviado Especial a Cargo de Cuestiones Complejas"

“Todo parece indicar que antes de tomar una decisión, Milei lo va a consultar con Macri. Es posible que le pueda ofrecer al expresidente el puesto de… bueno, es un puesto que no existe acá en la Argentina. Yo le diría: Enviado Especial para el Mundo a Cargo de Cuestiones Complejas”, explicó Luis Majul en su editorial del ciclo televisivo de La Nación+.

El periodista conjeturó cuáles son las futuras decisiones que debería tomar el presidente luego de las elecciones generales del próximo 26 de octubre. Como ya es habitual en el conductor de La Cornisa apuntó a que el gobierno nacional pueda mejorar su gestión ensamblándose con el PRO y, en especial, con Mauricio Macri. La Libertad Avanza llega a estas elecciones nacionales con expectativas menores a las que tenía meses atrás.

Ante ese escenario, que se le suma los numerosos escándalos de las últimas semanas, se da por descontado que haya movimientos, renuncias y enroques de varios funcionarios ministeriales y sus cargos.

Si bien el macrismo vuelve a sacar la carpeta de postulantes ministeriales para la administración presidida por Javier Milei, el cargo que Luis Majul mencionó en su programa no parece ser algo que se tenga en consideración, ya que nunca hubo antecedente de un puesto así. En redes sociales, el fragmento televisivo en el que el conductor vaticina el posible rol gubernamental fue utilizado como un meme audiovisual, complementándose con una burla del ciclo humorístico noventoso Videomatch conducido por Marcelo Tinelli.

En las últimas semanas, desde que el gobierno libertario perdió las elecciones bonaerenses, el periodista publicó una lista de consejos en su cuenta personal de la red X. "10 mandamientos para la recuperación de Milei", “Las mil y una razones de la aplastante derrota” o “Qué debería hacer el presidente para recuperar la iniciativa”, fueron algunos de los títulos que Majul posteó ofreciendo un decálogo de consejos y sugerencias.

En todos las recomendaciones que destacó el periodista estuvo el de "sellar con Macri un acuerdo duradero, no una foto de ocasión. Hacer lo mismo con los gobernadores no kirchneristas". Un consejo que, luego del domingo 26 de octubre, se conocerá si tuvo algún efecto en el mandatario libertario.