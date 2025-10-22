Video: Trump y el rock de "Argentina está muriendo"

El músico Mariano Vega, conocido en redes como @el_morian, volvió a combinar política y música en una de sus creaciones más comentadas. Con más de 70 mil seguidores en Instagram, publicó un video en el que le pone acordes, bajo y batería a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien justificó la ayuda económica de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei asegurando que “Argentina está luchando por su vida... se están muriendo”.

El fragmento original pertenece a una entrevista donde Trump respondió a críticas por destinar fondos al país. “Argentina está luchando por su vida, señorita. Usted no sabe nada al respecto. No tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir. Se están muriendo, ¿de acuerdo? Se están muriendo”, dijo el expresidente, en un tono entre dramático y paternalista, para defender el plan de estabilización que impulsa junto al FMI. Según él, no se trata de un rescate sino de un “puente hacia un futuro mejor”.

En el clip, Vega toma el fragmento de una entrevista en la que Trump defendía su decisión de apoyar económicamente al gobierno de Javier Milei, argumentando que “el país necesita estabilidad y libertad económica para no convertirse en otro Estado fallido en América Latina”. Sobre esas palabras, el músico sumó acordes de guitarra, batería y bajo, convirtiendo la escena en un tema de rock irónico y pegadizo.

No es la primera vez que el artista convierte discursos en canciones. Ya lo hizo con exabruptos de Milei, a quien convirtió en protagonista involuntario de riffs y coros, y con el llanto televisivo de José Luis Espert durante las acusaciones del narcogate. Su estilo, entre el humor político y la parodia musical, refleja cómo las redes transformaron el discurso público en contenido para parodiar y viralizar.